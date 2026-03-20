У Києві запустили онлайн-сервіс для подання заявок на повірку лічильників тепла та води

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» запустило новий Сервісний центр, який дозволяє киянам онлайн подавати заявки на повірку квартирних лічильників тепла та води. Платформа покликана пришвидшити процес організації повірки та зробити його зручнішим для споживачів.

Через сервіс також можна замовити встановлення або заміну лічильників. Функціонал доступний як для фізичних, так і для юридичних осіб. Водночас продовжує працювати гаряча лінія підприємства.

Щоб скористатися послугою, необхідно обрати потрібний тип робіт — повірку, встановлення чи заміну приладу — та заповнити онлайн-форму на сайті сервісного центру. Після цього з клієнтом зв’яжеться менеджер для уточнення деталей і організації виконання робіт.

Дані про повірку автоматично вносяться до бази підприємства, клієнтам не потрібно самостійно передавати документи. Послуги розпломбування та опломбування лічильників включені до пакету замовлення.

У підприємстві також нагадали:

повірку квартирних лічильників тепла необхідно проводити раз на 4 роки;

дізнатись дату завершення терміну повірки можна у паспорті чи свідоцтві лічильника. Інформація також доступна в особистому кабінеті Київтеплоенерго;

якщо термін повірки лічильника завершився, нарахування здійснюються за середніми обсягами споживання: для гарячої води – за останні 12 місяців, для опалення – за попередній опалювальний період (урядова Методика №315).

