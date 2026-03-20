В Киеве запустили онлайн-сервис для подачи заявок на поверку счетчиков тепла и воды

Поверку квартирных счетчиков тепла необходимо проводить раз в 4 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» запустило новый Сервисный центр, который позволяет киевлянам онлайн подавать заявки на поверку квартирных счетчиков тепла и воды. Платформа призвана ускорить процесс организации поверки и сделать его более удобным для потребителей.

Через сервис также можно заказать установку или замену счетчиков. Функционал доступен как для физических, так и для юридических лиц. В то же время продолжает работать горячая линия предприятия.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо выбрать нужный тип работ — поверку, установку или замену прибора — и заполнить онлайн-форму на сайте сервисного центра. После этого с клиентом свяжется менеджер для уточнения деталей и организации выполнения работ.

Данные о поверке автоматически вносятся в базу предприятия, клиентам не нужно самостоятельно передавать документы. Услуги распломбировки и опломбировки счетчиков включены в пакет заказа.

В предприятии также напомнили:

поверку квартирных счетчиков тепла необходимо проводить раз в 4 года;

узнать дату окончания срока поверки можно в паспорте или свидетельстве счетчика. Информация также доступна в личном кабинете Киевтеплоэнерго;

если срок поверки счетчика истек, начисления осуществляются по средним объемам потребления: для горячей воды — за последние 12 месяцев, для отопления — за предыдущий отопительный период (правительственная Методика №315).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.