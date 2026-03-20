Мінсоцполітики пропонує позбавляти батьківських прав тимчасово

Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт, що запроваджує у Сімейний кодекс та ЦПК тимчасове позбавлення батьківських прав.

На сайті Державної регуляторної служби для громадського обговорення розміщений законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання”, який готувався Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Однією із новацій законопроєкту є запровадження в Сімейний кодекс України статті 166-1 “Тимчасове позбавлення батьків дитини батьківських прав” згідно з якою Суд за заявою органу опіки та піклування може постановити рішення про тимчасове позбавлення батьків дитини або одного з них батьківських прав на строк від трьох до шести місяців.

Досі в Україні існувало лише «остаточне» позбавлення батьківських прав — процедура довга, болюча і часто незворотна. Новий проєкт пропонує тимчасовий захід (від 3 до 6 місяців).

У разі тимчасового позбавлення батьків дитини або одного з них батьківських прав суд ухвалює рішення про:

-передачу дитини другому з батьків або органу опіки та піклування для її влаштування; -обов’язкове надання батькам (одному з них) соціальних послуг та, у разі потреби, направлення батьків (одного з них) для проходження лікування розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин та алкоголю та/або корекційної програми з метою зміни насильницької поведінки, формування неагресивної моделі поведінки та відповідального ставлення до виконання батьківських обов’язків; стягнення з батьків дитини або одного з них аліментів на дитину.

Якщо будуть усунені причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, суд за заявою батьків може постановити рішення про повернення їм дитини та поновлення їх батьківських прав за умови:

-наявності у батьків постійного заробітку (доходу);

-відсутності у батьків психічних розладів;

-позитивних результатів проходження батьками лікування розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин та алкоголю та/або корекційної програми з метою зміни насильницької поведінки, формування неагресивної моделі поведінки та відповідального ставлення до виконання батьківських обов’язків (у разі, якщо це було передбачено рішенням суду про тимчасове позбавлення батьківських прав).

Рішення суду про тимчасове позбавлення батьківських прав, про продовження строку дії рішення суду про тимчасове позбавлення батьківських прав, про поновлення батьківських прав та повернення дитини на виховання батькам чи одному з них у день набрання ними законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини та органу опіки та піклування.

У зв’язку із зазначеним також відбудуться зміни у Цивільному процесуальному кодексі України.

Справи про тимчасове позбавлення батьків або одного з них батьківських прав будуть розглядатися в окремому провадженні.

ЦПК доповнять спеціальною главою 51 “Розгляд судом справ про тимчасове позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав” наступного змісту.

Заява про тимчасове позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав подається органом опіки та піклування або прокурором до суду за місцем проживання дитини.

Суд відкриває провадження за заявою про тимчасове позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви.

Суд розглядає справи про тимчасове позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав та ухвалює рішення протягом розумного строку, але не більше трьох днів з дня відкриття провадження у справі.

У заяві про тимчасове позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав повинно бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові, дату народження дитини, її місце проживання, відомості про стан здоров’я;

2) прізвище, ім’я, по батькові батьків дитини. У заяві про тимчасове позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав мають бути викладені обставини, що підтверджують наявність підстав для тимчасового позбавлення батьківських прав. Заява про тимчасове позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав також має містити клопотання про передачу дитини одному з батьків чи передачу дитини органу опіки та піклування для вжиття заходів із її подальшого влаштування.

Суддя під час підготовки до розгляду справи про тимчасове позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав вирішує питання про участь у справі як заінтересованих осіб представника органу опіки та піклування, посадових осіб, які здійснювали соціальний супровід особи (сім’ї), прокурора, представника закладу, в якому проживає (перебуває) дитина, осіб, у сім’ї яких виховується дитина.

Орган опіки та піклування повинен подати суду:

1) акт обстеження умов життя сім’ї (особи), складений за місцем проживання батьків (одного з них);

2) акт оцінки рівня безпеки дитини, яка відібрана у батьків (одного з них) при безпосередній загрозі для життя або здоров’я дитини (у разі наявності);

3) свідоцтво про народження дитини або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини;

4) медичний висновок про стан здоров’я дитини;

5) інформацію про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) та його результати (у разі здійснення такого супроводу). Суд у разі необхідності може вимагати подання інших документів.

Суд розглядає справу про тимчасове позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав за участю заінтересованих осіб та інших осіб, яких суд визнає за потрібне допитати. Під час розгляду справи дитина має право висловити свою думку щодо суті справи, якщо вона за віком і рівнем розвитку може висловити свою думку.

Суд, розглянувши заяву про тимчасове позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав, ухвалює рішення, яким задовольняє або відмовляє у задоволенні вимоги заявника.

У разі задоволення заявленої вимоги суд:

1) встановлює строк від трьох до шести місяців, на який батьки (один із них) тимчасово позбавляються батьківських прав;

2) ухвалює рішення про передачу дитини другому із батьків або органу опіки та піклування для подальшого влаштування дитини;

3) ухвалює рішення про обов’язкове надання батькам (одному з них) соціальних послуг та, у разі потреби, направлення батьків (одного з них) для проходження лікування розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин та алкоголю та/або корекційної програми з метою зміни насильницької поведінки, формування неагресивної моделі поведінки та відповідального ставлення до виконання батьківських обов’язків;

4) ухвалює рішення про стягнення з батьків (одного з них) аліментів на дитину;

5) встановлює строк подання органом опіки та піклування звіту про здійснення заходів, спрямованих на влаштування дитини, організацію надання дитині та її батькам необхідних допомоги та послуг, спрямованих на усунення причин, які перешкоджають належному вихованню дитини.

Рішення суду про тимчасове позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав допускається до негайного виконання та у день його прийняття надсилається органу опіки та піклування.

У визначений судом строк, але не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку, на який батьки (один із них) тимчасово позбавлені батьківських прав, суд заслуховує звіт органу опіки та піклування про здійснення заходів, спрямованих на влаштування дитини, організацію надання дитині та її батькам необхідних допомоги та послуг, спрямованих на усунення причин, які перешкоджають належному вихованню дитини, та їх результати.

За наслідками розгляду звіту органу опіки та піклування та з урахуванням висновку органу опіки та піклування суд може постановити рішення щодо:

- повернення дитини батькам, якщо буде встановлено, що внаслідок проведеної з батьками роботи причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, усунуті, за умови наявності у батьків дитини постійного самостійного доходу та позитивних результатів проходження ними лікування розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин та алкоголю та/або корекційної програми з метою зміни насильницької поведінки, формування неагресивної моделі поведінки та відповідального ставлення до виконання батьківських обов’язків (якщо це було передбачено рішенням суду про тимчасове позбавлення батьківських прав) та відсутності у батьків психічних розладів;

- продовження не більше ніж на 6 місяців строку дії рішення суду про тимчасове позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав та встановлення нового строку подання органом опіки та піклування суду звіту про здійснені заходи, спрямовані на усунення причин, які перешкоджають належному вихованню дитини, та їх результати;

- долучення звіту органу опіки та піклування до провадження у справі про позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав (у разі подання органом опіки та піклування заяви до суду про позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав).

У разі неподання органом опіки та піклування звіту у визначений судом строк без поважних причин, суддя вирішує питання про накладання на голову органу опіки та піклування штрафу у сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Питання про накладення штрафу вирішується за ініціативою судді у судовому засіданні з повідомленням органу опіки та піклування. Сплата штрафу не звільняє орган опіки та піклування від обов’язку подати суду звіт.

У разі неподання органом опіки та піклування звіту повторно або якщо суд при розгляді звіту виявить, що внаслідок бездіяльності посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування дитина та її батьки не отримували необхідної допомоги та послуг, суд письмово повідомляє про це орган досудового розслідування.

