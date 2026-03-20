Минсоцполитики предлагает лишать родительских прав временно
На сайте Государственной регуляторной службы для общественного обсуждения размещен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов защиты детей и обеспечения их права на семейное воспитание», подготовленный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.
Одной из новаций законопроекта является внедрение в Семейный кодекс Украины статьи 166-1 «Временное лишение родителей ребенка родительских прав», согласно которой суд по заявлению органа опеки и попечительства может принять решение о временном лишении родителей ребенка или одного из них родительских прав на срок от трех до шести месяцев.
До сих пор в Украине существовало только «окончательное» лишение родительских прав — процедура долгая, болезненная и зачастую необратимая. Новый проект предлагает временную меру (от 3 до 6 месяцев).
В случае временного лишения родителей ребенка или одного из них родительских прав суд принимает решение о:
- передаче ребенка второму родителю или органу опеки и попечительства для его устройства;
- обязательном предоставлении родителям (одному из них) социальных услуг и, в случае необходимости, направлении родителей (одного из них) для прохождения лечения расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ и алкоголя и/или коррекционной программы с целью изменения насильственного поведения, формирования неагрессивной модели поведения и ответственного отношения к выполнению родительских обязанностей;
- взыскании с родителей ребенка или одного из них алиментов на ребенка.
Если будут устранены причины, препятствовавшие надлежащему воспитанию ребенка его родителями, суд по заявлению родителей может принять решение о возвращении им ребенка и восстановлении их родительских прав при условии:
- наличия у родителей постоянного заработка (дохода);
- отсутствия у родителей психических расстройств;
- положительных результатов прохождения родителями лечения расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ и алкоголя и/или коррекционной программы (в случае, если это было предусмотрено решением суда о временном лишении родительских прав).
Решение суда о временном лишении родительских прав, о продлении срока действия такого решения, о восстановлении родительских прав и возвращении ребенка на воспитание родителям в день вступления решения в законную силу суд направляет в орган государственной регистрации актов гражданского состояния по месту регистрации рождения ребенка и в орган опеки и попечительства.
В связи с указанным также произойдут изменения в Гражданском процессуальном кодексе Украины. Дела о временном лишении родительских прав будут рассматриваться в отдельном производстве.
ГПК дополнят специальной главой 51 «Рассмотрение судом дел о временном лишении родителей (одного из них) родительских прав» следующего содержания:
- Заявление о временном лишении родительских прав подается органом опеки и попечительства или прокурором в суд по месту жительства ребенка.
- Суд открывает производство по заявлению безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления.
- Суд рассматривает дело и принимает решение в разумный срок, но не более трех дней со дня открытия производства.
В заявлении должны быть указаны ФИО, дата рождения ребенка, его место жительства, сведения о состоянии здоровья и данные родителей. Также должны быть изложены обстоятельства, подтверждающие основания для временного лишения прав, и ходатайство о передаче ребенка второму родителю или органу опеки.
Судья при подготовке дела решает вопрос об участии в процессе заинтересованных лиц (представителей органов опеки, соцслужб, прокурора и т.д.). Орган опеки обязан предоставить суду акты обследования условий жизни, оценки уровня безопасности ребенка, медицинское заключение и информацию о социальном сопровождении семьи.
Суд рассматривает дело с участием заинтересованных лиц. Ребенок имеет право высказать свое мнение, если по возрасту и уровню развития он способен его сформулировать.
В случае удовлетворения иска суд:
- устанавливает срок от 3 до 6 месяцев временного лишения прав;
- определяет дальнейшее устройство ребенка;
- назначает обязательные социальные услуги или лечение для родителей;
- взыскивает алименты;
- устанавливает срок подачи отчета органом опеки о принятых мерах.
Решение суда допускается к немедленному исполнению.
Не позднее чем за месяц до окончания срока лишения прав суд заслушивает отчет органа опеки. По результатам суд может:
- Вернуть ребенка родителям (если причины устранены, есть доход и пройдены программы лечения/коррекции).
- Продлить срок временного лишения прав (не более чем на 6 месяцев).
- Приобщить отчет к делу об окончательном лишении родительских прав (если подан соответствующий иск).
В случае неподачи отчета без уважительных причин на главу органа опеки и попечительства налагается штраф в размере от 20 до 40 прожиточных минимумов. Если же суд выявит бездействие должностных лиц, из-за которого семья не получала помощи, он письменно сообщает об этом в орган досудебного расследования.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.