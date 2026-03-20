Минсоцполитики предлагает лишать родительских прав временно

Министерство социальной политики подготовило законопроект, вводящий в Семейный кодекс и ГПК временное лишение родительских прав.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Государственной регуляторной службы для общественного обсуждения размещен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов защиты детей и обеспечения их права на семейное воспитание», подготовленный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.

Одной из новаций законопроекта является внедрение в Семейный кодекс Украины статьи 166-1 «Временное лишение родителей ребенка родительских прав», согласно которой суд по заявлению органа опеки и попечительства может принять решение о временном лишении родителей ребенка или одного из них родительских прав на срок от трех до шести месяцев.

До сих пор в Украине существовало только «окончательное» лишение родительских прав — процедура долгая, болезненная и зачастую необратимая. Новый проект предлагает временную меру (от 3 до 6 месяцев).

В случае временного лишения родителей ребенка или одного из них родительских прав суд принимает решение о:

передаче ребенка второму родителю или органу опеки и попечительства для его устройства;

обязательном предоставлении родителям (одному из них) социальных услуг и, в случае необходимости, направлении родителей (одного из них) для прохождения лечения расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ и алкоголя и/или коррекционной программы с целью изменения насильственного поведения, формирования неагрессивной модели поведения и ответственного отношения к выполнению родительских обязанностей;

взыскании с родителей ребенка или одного из них алиментов на ребенка.

Если будут устранены причины, препятствовавшие надлежащему воспитанию ребенка его родителями, суд по заявлению родителей может принять решение о возвращении им ребенка и восстановлении их родительских прав при условии:

наличия у родителей постоянного заработка (дохода);

отсутствия у родителей психических расстройств;

положительных результатов прохождения родителями лечения расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ и алкоголя и/или коррекционной программы (в случае, если это было предусмотрено решением суда о временном лишении родительских прав).

Решение суда о временном лишении родительских прав, о продлении срока действия такого решения, о восстановлении родительских прав и возвращении ребенка на воспитание родителям в день вступления решения в законную силу суд направляет в орган государственной регистрации актов гражданского состояния по месту регистрации рождения ребенка и в орган опеки и попечительства.

В связи с указанным также произойдут изменения в Гражданском процессуальном кодексе Украины. Дела о временном лишении родительских прав будут рассматриваться в отдельном производстве.

ГПК дополнят специальной главой 51 «Рассмотрение судом дел о временном лишении родителей (одного из них) родительских прав» следующего содержания:

Заявление о временном лишении родительских прав подается органом опеки и попечительства или прокурором в суд по месту жительства ребенка. Суд открывает производство по заявлению безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления. Суд рассматривает дело и принимает решение в разумный срок, но не более трех дней со дня открытия производства.

В заявлении должны быть указаны ФИО, дата рождения ребенка, его место жительства, сведения о состоянии здоровья и данные родителей. Также должны быть изложены обстоятельства, подтверждающие основания для временного лишения прав, и ходатайство о передаче ребенка второму родителю или органу опеки.

Судья при подготовке дела решает вопрос об участии в процессе заинтересованных лиц (представителей органов опеки, соцслужб, прокурора и т.д.). Орган опеки обязан предоставить суду акты обследования условий жизни, оценки уровня безопасности ребенка, медицинское заключение и информацию о социальном сопровождении семьи.

Суд рассматривает дело с участием заинтересованных лиц. Ребенок имеет право высказать свое мнение, если по возрасту и уровню развития он способен его сформулировать.

В случае удовлетворения иска суд:

устанавливает срок от 3 до 6 месяцев временного лишения прав;

определяет дальнейшее устройство ребенка;

назначает обязательные социальные услуги или лечение для родителей;

взыскивает алименты;

устанавливает срок подачи отчета органом опеки о принятых мерах.

Решение суда допускается к немедленному исполнению.

Не позднее чем за месяц до окончания срока лишения прав суд заслушивает отчет органа опеки. По результатам суд может:

Вернуть ребенка родителям (если причины устранены, есть доход и пройдены программы лечения/коррекции). Продлить срок временного лишения прав (не более чем на 6 месяцев). Приобщить отчет к делу об окончательном лишении родительских прав (если подан соответствующий иск).

В случае неподачи отчета без уважительных причин на главу органа опеки и попечительства налагается штраф в размере от 20 до 40 прожиточных минимумов. Если же суд выявит бездействие должностных лиц, из-за которого семья не получала помощи, он письменно сообщает об этом в орган досудебного расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.