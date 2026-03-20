Податок на сигарети з квітня 2026: що зміниться для виробників і імпортерів

З 1 квітня 2026 року виробники та імпортери сигарет застосовуватимуть підвищувальний коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного зобов’язання через зниження частки податку в ціні тютюнових виробів у 2025 році.

Головне управління ДПС в Одеській області пояснює, що з 1 квітня 2026 року акциз на сигарети не може бути нижчим за мінімальне податкове зобов’язання, помножене на коефіцієнт 1,1.

Таке правило діє, оскільки у 2025 році частка акцизу в ціні сигарет була меншою за 60%. Відповідно до Податкового кодексу, у такому випадку до мінімального зобов’язання застосовується коефіцієнт 1,1.

У 2025 році:

загальна сума податкових зобов’язань з акцизного податку на сигарети (включаючи акцизний податок з роздрібної торгівлі) – 3 846,3 грн на 1000 штук;

середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет (включаючи акцизний податок з роздрібної торгівлі) – 6 537,0 грн на 1000 штук;

частка загальної суми податкових зобов’язань у середньозваженій роздрібній ціні – 58,8 %.

Оскільки у 2025 році частка акцизного податку в ціні сигарет становила 58,8 %, з 1 квітня по 31 грудня 2026 року коефіцієнт 1,1 зобов’язані застосовувати виробники та імпортери тютюнових виробів за кодами УКТ ЗЕД:

2402 20 90 10 ­ сигарети без фільтра;

2402 20 90 20 ­ сигарети з фільтром.

Коефіцієнт застосовується:

при розрахунку акцизного податку за марки (з 1 листопада 2026 року – унікальні ідентифікатори), отримані з 1 квітня по 31 грудня 2026 року;

при визначенні податкових зобов’язань у деклараціях з акцизного податку за звітні періоди квітень – грудень 2026 року;

при визначенні максимальних роздрібних цін у декларації про МРЦ та при здійсненні роздрібного продажу сигарет – з урахуванням коефіцієнта 1,1 та коефіцієнта 1,45.

У додатку 2 до декларації з акцизного податку (графа 17 «Мінімальне податкове зобов’язання, встановлене ПКУ (грн) за 1000 шт») за квітень – грудень 2026 року зазначається мінімальне акцизне податкове зобов’язання, збільшене на коефіцієнт 1,1.

