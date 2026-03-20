Налог на сигареты с апреля 2026: что изменится для производителей и импортеров

С 1 апреля 2026 года производители и импортеры сигарет будут применять повышающий коэффициент 1,1 к минимальному акцизному обязательству из-за снижения доли налога в цене табачных изделий в 2025 году.

Главное управление ГНС в Одесской области разъясняет, что с 1 апреля 2026 года акциз на сигареты не может быть ниже минимального налогового обязательства, умноженного на коэффициент 1,1.

Такое правило действует, поскольку в 2025 году доля акциза в цене сигарет была менее 60%. В соответствии с Налоговым кодексом, в таком случае к минимальному обязательству применяется коэффициент 1,1.

В 2025 году:

общая сумма налоговых обязательств по акцизному налогу на сигареты (включая акциз с розничной торговли) — 3 846,3 грн на 1000 штук;

средневзвешенная розничная цена продажи сигарет (включая акциз с розничной торговли) — 6 537,0 грн на 1000 штук;

доля общей суммы налоговых обязательств в средневзвешенной розничной цене — 58,8%.

Поскольку в 2025 году доля акцизного налога в цене сигарет составила 58,8 %, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года коэффициент 1,1 обязаны применять производители и импортеры табачных изделий по кодам УКТ ВЭД:

2402 20 90 10 — сигареты без фильтра;

2402 20 90 20 — сигареты с фильтром.

Коэффициент применяется:

при расчёте акцизного налога по маркам (с 1 ноября 2026 года — уникальным идентификаторам), полученным с 1 апреля по 31 декабря 2026 года;

при определении налоговых обязательств в декларациях по акцизному налогу за отчётные периоды апрель — декабрь 2026 года;

при определении максимальных розничных цен в декларации о МРЦ и при осуществлении розничной продажи сигарет — с учётом коэффициента 1,1 и коэффициента 1,45.

В приложении 2 к декларации по акцизному налогу (графа 17 «Минимальное налоговое обязательство, установленное НКУ (грн) за 1000 шт») за апрель — декабрь 2026 года указывается минимальное акцизное налоговое обязательство, увеличенное на коэффициент 1,1.

