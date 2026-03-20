Напад на відвідувача кафе з сокирою: на Київщині суд покарав чоловіка 8 роками ув’язнення

23:12, 20 березня 2026
Бориспільський міськрайонний суд визнав винним чоловіка у вчиненні розбою, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, та призначив йому 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бориспільський міськрайонний суд завершив розгляд кримінального провадження щодо громадянина, обвинуваченого за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та вчинений в умовах воєнного стану). Про це повідомили у суді. 

Як встановив суд, 27 жовтня 2025 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння в кафе «Славутич» у Борисполі, підсів до незнайомого чоловіка. У ході спілкування у нього виник умисел заволодіти мобільним телефоном потерпілого.

Реалізуючи цей намір, чоловік узяв сокиру, що знаходилася біля мангалу на території закладу, після чого підійшов до потерпілого та завдав йому кілька ударів у голову. Унаслідок нападу потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема перелом черепа.

Після цього обвинувачений заволодів мобільним телефоном Redmi Note 9 та залишив місце події.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та попросив вибачення у потерпілого.

Вироком суду його визнано винним та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна (справа № 359/15236/25).

