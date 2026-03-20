Нападение на посетителя кафе с топором: в Киевской области суд наказал мужчину 8 годами заключения

23:12, 20 марта 2026
Бориспольский горрайонный суд признал виновным мужчину в совершении разбоя, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений, и назначил ему 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Бориспольский горрайонный суд завершил рассмотрение уголовного производства по гражданину, обвиняемому по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений и совершенный в условиях военного положения). Об этом сообщили в суде.

Как установил суд, 27 октября 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в кафе «Славутич» в Борисполе, подсел к незнакомому мужчине. В ходе общения у него возник умысел завладеть мобильным телефоном потерпевшего.

Реализуя это намерение, мужчина взял топор, находившийся у мангала на территории заведения, после чего подошел к потерпевшему и нанес ему несколько ударов в голову. В результате нападения потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, в частности перелом черепа.

После этого обвиняемый завладел мобильным телефоном Redmi Note 9 и покинул место происшествия.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшим.

Приговором суда он признан виновным и назначен наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества (дело № 359/15236/25).

суд судебная практика Киевская область

