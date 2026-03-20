Привітання з Великоднем для мами, бабусі, родини та колег — побажання та картинки
22:36, 20 березня 2026
З нагоди Великодня 2026 року — добірка щирих привітань і теплих побажань для рідних, друзів і колег.
12 квітня православні та греко-католики в Україні відзначають світле свято – Воскресіння Христове.
Ми підготували просто побажання, якими можна привітати сімʼю, друзів та знайомих у цей день.
Привітання у кількох словах:
- З Великоднем 2026! Нехай у серці буде світло й мир.
- Христос Воскрес! Нехай цей день принесе радість і надію.
- Зі святом Великодня! Тепла, добра і Божого благословення.
- Вітаю з Великоднем! Нехай у домі панують любов і затишок.
- Христос Воскрес! Миру, здоров’я і світлих днів.
- З Великоднем 2026! Нехай збуваються найкращі мрії.
- Вітаю зі святом! Радості, гармонії та віри в краще.
- Христос Воскрес! Нехай у житті буде більше добра.
- З Великоднем! Нехай щастя оселиться у вашому домі.
- Світлого Великодня! Злагоди, миру і благополуччя.
- Христос Воскрес! Нехай серце наповниться теплом.
- З Великоднем 2026! Нехай кожен день дарує радість.
- Вітаю зі святом! Нехай у житті буде світло й спокій.
- Христос Воскрес! Любові, віри та натхнення.
- З Великоднем! Нехай родина буде щасливою і здоровою.
- Світлого свята! Нехай у домі панує добро.
- Христос Воскрес! Бажаю миру і душевного тепла.
- З Великоднем 2026! Радості, достатку і гармонії.
- Вітаю! Нехай Великдень принесе нові сили та надію.
- Христос Воскрес! Щастя, миру і Божої ласки.
