Поздравления с Пасхой для мамы, бабушки, семьи и коллег — пожелания и картинки
22:36, 20 марта 2026
По случаю Пасхи 2026 года подборка искренних поздравлений и теплых пожеланий для родных, друзей и коллег.
12 апреля православные и греко-католики в Украине отмечают светлый праздник — Воскресение Христово.
Мы подготовили простые пожелания, которыми можно поздравить семью, друзей и знакомых в этот день.
Поздравления в нескольких словах:
- С Пасхой 2026! Пусть в сердце будет свет и мир.
- Христос Воскрес! Пусть этот день принесёт радость и надежду.
- Со светлым праздником Пасхи! Тепла, добра и Божьего благословения.
- Поздравляю с Пасхой! Пусть в доме царят любовь и уют.
- Христос Воскрес! Мира, здоровья и светлых дней.
- С Пасхой 2026! Пусть сбываются самые лучшие мечты.
- Поздравляю с праздником! Радости, гармонии и веры в лучшее.
- Христос Воскрес! Пусть в жизни будет больше добра.
- С Пасхой! Пусть счастье поселится в вашем доме.
- Светлой Пасхи! Согласия, мира и благополучия.
- Христос Воскрес! Пусть сердце наполнится теплом.
- С Пасхой 2026! Пусть каждый день дарит радость.
- Поздравляю с праздником! Пусть в жизни будет свет и спокойствие.
- Христос Воскрес! Любви, веры и вдохновения.
- С Пасхой! Пусть семья будет счастливой и здоровой.
- Светлого праздника! Пусть в доме царит добро.
- Христос Воскрес! Желаю мира и душевного тепла.
- С Пасхой 2026! Радости, достатка и гармонии.
- Поздравляю! Пусть Пасха принесёт новые силы и надежду.
- Христос Воскрес! Счастья, мира и Божьей благодати.
Поздравления-картинки
