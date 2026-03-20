Поздравления с Пасхой для мамы, бабушки, семьи и коллег — пожелания и картинки

22:36, 20 марта 2026
По случаю Пасхи 2026 года подборка искренних поздравлений и теплых пожеланий для родных, друзей и коллег.
Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA-EFE/REX/Shutterstock
12 апреля православные и греко-католики в Украине отмечают светлый праздник — Воскресение Христово.

Мы подготовили простые пожелания, которыми можно поздравить семью, друзей и знакомых в этот день.

Поздравления в нескольких словах:

  • С Пасхой 2026! Пусть в сердце будет свет и мир.
  • Христос Воскрес! Пусть этот день принесёт радость и надежду.
  • Со светлым праздником Пасхи! Тепла, добра и Божьего благословения.
  • Поздравляю с Пасхой! Пусть в доме царят любовь и уют.
  • Христос Воскрес! Мира, здоровья и светлых дней.
  • С Пасхой 2026! Пусть сбываются самые лучшие мечты.
  • Поздравляю с праздником! Радости, гармонии и веры в лучшее.
  • Христос Воскрес! Пусть в жизни будет больше добра.
  • С Пасхой! Пусть счастье поселится в вашем доме.
  • Светлой Пасхи! Согласия, мира и благополучия.
  • Христос Воскрес! Пусть сердце наполнится теплом.
  • С Пасхой 2026! Пусть каждый день дарит радость.
  • Поздравляю с праздником! Пусть в жизни будет свет и спокойствие.
  • Христос Воскрес! Любви, веры и вдохновения.
  • С Пасхой! Пусть семья будет счастливой и здоровой.
  • Светлого праздника! Пусть в доме царит добро.
  • Христос Воскрес! Желаю мира и душевного тепла.
  • С Пасхой 2026! Радости, достатка и гармонии.
  • Поздравляю! Пусть Пасха принесёт новые силы и надежду.
  • Христос Воскрес! Счастья, мира и Божьей благодати.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Адвокатов ждут изменения — в Минюсте начали работу над новыми законами

В Минюсте состоялось первое заседание Рабочей группы по реформированию адвокатуры, которая будет готовить изменения в законодательство об адвокатуре.

Процессуальные пробелы в новой процедуре взысканий для КСУ рискуют превратить реформу в инструмент давления

В рамках выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права Украина реформирует систему дисциплинарной ответственности судей КСУ: ключевые положения законопроекта и замечания парламентской исследовательской группы.

ФОП будут автоматически регистрировать плательщиками НДС, а онлайн-доход ограничат 2 тысячами евро — Минфин

Минфин опубликовал новые налоговые инициативы: «Судебно-юридическая газета» разобралась, что предлагают ввести для бизнеса и граждан.

МКАС без статуса юрлица: Комитет пересмотрел правки к закону о международном арбитраже

Несмотря на отказ от предоставления МКАС статуса юридического лица, законопроект расширяет возможности для рынков капитала и защиты инвестиций.

Минсоцполитики предлагает лишать родительских прав временно

Министерство социальной политики подготовило законопроект, вводящий в Семейный кодекс и ГПК временное лишение родительских прав.

