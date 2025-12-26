Паспорт достатній для участі в земельних торгах: позиція Верховного Суду

Паспорт громадянина України є достатнім підтвердженням громадянства, і для підтвердження факту громадянства не потрібно надання додаткових документів.

Верховний Суд пояснив, які документи достатні для підтвердження громадянства України при участі в земельних торгах щодо продажу сільськогосподарської землі і вказав, що вимога організатора торгів подавати додаткові документи для підтвердження громадянства, зокрема довідку ДМС, не передбачена нормами законодавства.

Обставини справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Самарівського відділу державної виконавчої служби у Самарівському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) у справі за позовом до Новомосковського ВДВС у Новомосковському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (нині – Самарівський ВДВС у Самарівському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)), про визнання земельних торгів такими, що відбулися, визнання недійсним рішення про відмову у підписанні протоколу про результати земельних торгів, зобов`язання вчинити певні дії.

На обґрунтування позову позивач вказував, що він як орендар земельної ділянки, площею 5,66 га, строком на 49 років отримав повідомлення про переважне право на придбання цієї ділянки, що виставляється на електронний аукціон, за ціною не нижче нормативної грошової оцінки. 24.01.2024 він подав заяву до оператора електронного майданчика ТОВ на участь у торгах, сплатив реєстраційний і гарантійний внески та надав необхідні документи. 29.01.2024 позивача визначено переможцем аукціону з найвищою ціновою пропозицією. 31.01.2024 автоматично сформовано протокол торгів, однак державний виконавець відмовив у його підписанні, дискваліфікувавши позивача через нібито неподання документів, що підтверджують громадянство. Нового переможця не визначено, земельну ділянку не відчужено. Позивач наголошував, що при поданні документів він належно підтвердив громадянство України, тому дії відповідача вважав протиправними.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, позов задовольнив частково, визнав недійсним і скасував рішення державного виконавця про відмову у підписанні протоколу земельних торгів та зобов’язав ВДВС підписати цей протокол із визначенням позивача переможцем, мотивуючи тим, що організатор земельних торгів безпідставно прийняв рішення про відмову у підписанні протоколу про результати земельних торгів. З метою захисту порушеного права позивача, якого було визначено переможцем земельних торгів, суд також вважав за необхідне зобов`язати відповідача як організатора земельних торгів підписати протокол про результати земельних торгів з визначенням переможця земельних торгів позивача.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд погодився з висновками судів.

Законодавством визначено, що паспорт громадянина України, зокрема у формі картки з безконтактним електронним носієм, є документом, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу власника та є достатнім для підтвердження факту громадянства при участі в земельних торгах.

Вимоги організатора торгів щодо подання учасником – фізичною особою додаткових документів для підтвердження громадянства України (зокрема, довідки з Державної міграційної служби) не відповідають чинному законодавству, оскільки норми ст. 137 ЗК України та Вимог щодо підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суборенди, суперфіцію, емфітевзису), затверджених постановою КМУ від 22.09.2021 № 1013, не містять положень щодо необхідності надання таких додаткових документів.

У цій справі встановлено, що позивач подав заяву на участь у земельних торгах, сплатив внески та був визначений переможцем аукціону. Державний виконавець відмовив у підписанні протоколу торгів, пославшись на ненадання документів про громадянство. Однак позивач для участі у земельних торгах надав електронну копію виданого на його ім`я паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Таким чином, паспорт громадянина України є достатнім підтвердженням громадянства, і для підтвердження факту громадянства не потрібно надання додаткових документів.

Постанова Верховного Суду від 19 листопада 2025 року у справі № 179/272/24 (провадження № 61-5323св25).

