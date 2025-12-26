Паспорт достаточен для участия в земельных торгах: позиция Верховного Суда

Паспорт гражданина Украины является достаточным подтверждением гражданства, и для подтверждения факта гражданства не требуется предоставление дополнительных документов.

Верховный Суд разъяснил, какие документы являются достаточными для подтверждения гражданства Украины при участии в земельных торгах по продаже сельскохозяйственной земли, и указал, что требование организатора торгов предоставлять дополнительные документы для подтверждения гражданства, в частности справку ГМС, не предусмотрено нормами законодательства.

Обстоятельства дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу Самаровского отдела государственной исполнительной службы в Самаровском районе Днепропетровской области Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) по делу по иску к Новомосковскому ОГИС в Новомосковском районе Днепропетровской области Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) (ныне — Самаровский ОГИС в Самаровском районе Днепропетровской области Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса)) о признании земельных торгов состоявшимися, признании недействительным решения об отказе в подписании протокола о результатах земельных торгов, обязании совершить определенные действия.

В обоснование иска истец указывал, что он как арендатор земельного участка площадью 5,66 га сроком на 49 лет получил уведомление о преимущественном праве на приобретение данного участка, выставленного на электронный аукцион, по цене не ниже нормативной денежной оценки. 24.01.2024 он подал заявление оператору электронной площадки ООО об участии в торгах, уплатил регистрационный и гарантийный взносы и предоставил необходимые документы. 29.01.2024 истец был признан победителем аукциона с наивысшим ценовым предложением. 31.01.2024 был автоматически сформирован протокол торгов, однако государственный исполнитель отказался его подписывать, дисквалифицировав истца якобы из-за непредоставления документов, подтверждающих гражданство. Новый победитель не был определен, земельный участок не отчужден. Истец подчеркивал, что при подаче документов он надлежащим образом подтвердил гражданство Украины, поэтому считал действия ответчика противоправными.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, частично удовлетворил иск, признал недействительным и отменил решение государственного исполнителя об отказе в подписании протокола земельных торгов и обязал ОГИС подписать данный протокол с определением истца победителем, мотивируя это тем, что организатор земельных торгов безосновательно принял решение об отказе в подписании протокола о результатах земельных торгов. С целью защиты нарушенного права истца, который был признан победителем земельных торгов, суд также счел необходимым обязать ответчика как организатора земельных торгов подписать протокол о результатах земельных торгов с определением победителем истца.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов.

Законодательством определено, что паспорт гражданина Украины, в частности в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, является документом, подтверждающим гражданство Украины, удостоверяющим личность владельца и достаточным для подтверждения факта гражданства при участии в земельных торгах.

Требования организатора торгов о предоставлении участником — физическим лицом дополнительных документов для подтверждения гражданства Украины (в частности справки из Государственной миграционной службы) не соответствуют действующему законодательству, поскольку нормы ст. 137 ЗК Украины и Требований к подготовке и проведению земельных торгов по продаже земельных участков и приобретению прав пользования ими (аренды, субаренды, суперфиция, эмфитевзиса), утвержденных постановлением КМУ от 22.09.2021 № 1013, не содержат положений о необходимости предоставления таких дополнительных документов.

В данном деле установлено, что истец подал заявление об участии в земельных торгах, уплатил взносы и был признан победителем аукциона. Государственный исполнитель отказался подписывать протокол торгов, сославшись на непредоставление документов о гражданстве. Однако истец для участия в земельных торгах предоставил электронную копию выданного на его имя паспорта гражданина Украины в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель.

Таким образом, паспорт гражданина Украины является достаточным подтверждением гражданства, и для подтверждения факта гражданства не требуется предоставление дополнительных документов.

Постановление Верховного Суда от 19 ноября 2025 года по делу № 179/272/24 (производство № 61-5323св25).

