Зеленський повідомив, чи будуть представники Європи на його зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 28 грудня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Флориді. До переговорів у форматі онлайн підключаться також європейські партнери. Про це він сказав під час онлайн-спілкування з журналістами у п'ятницю.

Глава держави зазначив, що він буде на постійному контакті з європейськими партнерами.

«Ми б хотіли, щоб європейці були. Я не впевнений що саме зараз за добу ми можемо всі зібратися офлайн, як мінімум ми підключимося онлайн і будуть на контакті наші партнери», - сказав він.

Володимир Зеленський підкреслив, якщо говорити про весь мирний процес, то потрібно найближчим часом знайти формат, у якому братимуть участь не тільки Україна і США, а й Європа.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у неділю планує обговорити гарантії безпеки для України, а також чутливі питання, зокрема територіальні аспекти та ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції.

