  1. В Україні

Зеленський повідомив, чи будуть представники Європи на його зустрічі з Трампом

16:54, 26 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський підкреслив, що потрібно часом знайти формат, у якому братимуть участь не тільки Україна і США, а й Європа.
Зеленський повідомив, чи будуть представники Європи на його зустрічі з Трампом
Фото: AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 28 грудня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Флориді. До переговорів у форматі онлайн підключаться також європейські партнери. Про це він сказав під час онлайн-спілкування з журналістами у п'ятницю.

Глава держави зазначив, що він буде на постійному контакті з європейськими партнерами.

«Ми б хотіли, щоб європейці були. Я не впевнений що саме зараз за добу ми можемо всі зібратися офлайн, як мінімум ми підключимося онлайн і будуть на контакті наші партнери», - сказав він.

Володимир Зеленський підкреслив, якщо говорити про весь мирний процес, то потрібно найближчим часом знайти формат, у якому братимуть участь не тільки Україна і США, а й Європа.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у неділю планує обговорити гарантії безпеки для України, а також чутливі питання, зокрема територіальні аспекти та ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Deepfake, дропи та крипта: Держфінмоніторинг проаналізував актуальні схеми відмивання грошей

В Україні дослідив фінансові ризики та схеми відмивання коштів в умовах російської агресії.

Участь власника та обмеження строків: Рада розгляне зміни до КПК щодо арешту нерухомого майна

У Верховній Раді пропонують обмежити арешт нерухомого майна без підозри чотирма місяцями.

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень

Законопроект передбачає підвищення мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність.

Мінекономіки пропонує перенести обов’язок встановлення ФОПами платіжних терміналів до закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів готується переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для найдрібніших підприємців.

Цифровий актив під захистом ICANN: ВС відмовив у відновленні домену через порушення UDRP

КЦС ВС постановив, що реалізація прав на веб-ресурс неможлива без дотримання міжнародних процедур.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]