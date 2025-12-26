Зеленський повідомив, чи будуть представники Європи на його зустрічі з Трампом
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 28 грудня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Флориді. До переговорів у форматі онлайн підключаться також європейські партнери. Про це він сказав під час онлайн-спілкування з журналістами у п'ятницю.
Глава держави зазначив, що він буде на постійному контакті з європейськими партнерами.
«Ми б хотіли, щоб європейці були. Я не впевнений що саме зараз за добу ми можемо всі зібратися офлайн, як мінімум ми підключимося онлайн і будуть на контакті наші партнери», - сказав він.
Володимир Зеленський підкреслив, якщо говорити про весь мирний процес, то потрібно найближчим часом знайти формат, у якому братимуть участь не тільки Україна і США, а й Європа.
Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у неділю планує обговорити гарантії безпеки для України, а також чутливі питання, зокрема територіальні аспекти та ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції.
