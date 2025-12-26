Зеленский сообщил, будут ли представители Европы на его встрече с Трампом

Владимир Зеленский подчеркнул, что необходимо время от времени находить формат, в котором будут участвовать не только Украина и США, но и Европа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 28 декабря встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. К переговорам в онлайн-формате также подключатся европейские партнеры. Об этом он сказал во время онлайн-общения с журналистами в пятницу.

Глава государства отметил, что будет находиться в постоянном контакте с европейскими партнерами.

«Мы хотели бы, чтобы европейцы были. Я не уверен, что именно сейчас за сутки мы можем все собраться офлайн, как минимум мы подключимся онлайн, и наши партнеры будут на связи», — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если говорить обо всем мирном процессе, то в ближайшее время необходимо найти формат, в котором будут участвовать не только Украина и США, но и Европа.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье планирует обсудить гарантии безопасности для Украины, а также чувствительные вопросы, в частности территориальные аспекты и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

