З 2026 року в Україні зросте мінімальна зарплата та страховий внесок

З 1 січня 2026 року зросте мінімальна зарплата та мінімальний страховий внесок

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні становитиме 8 647 грн. Відповідні показники закріплені Законом України від 3 грудня 2025 року № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

У зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати змінюються і розміри виплат та внесків, які розраховуються на її основі. Зокрема, з початку 2026 року зросте мінімальний страховий внесок, який визначається у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати.

Таким чином, щоб у 2026 році до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного страхового внеску має становити не менше 1 902,34 грн (22% від 8 647 грн).

У Пенсійному фонді нагадують, що мінімальний страховий внесок — це розрахункова сума, яка визначається як добуток мінімальної заробітної плати та ставки внеску у 22%.

Також зазначається, що громадянам, які раніше уклали договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та планують у 2026 році продовжувати сплату внесків в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, не потрібно укладати нові договори. Дія раніше укладених договорів автоматично продовжена до 31 грудня 2026 року.

