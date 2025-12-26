  1. В Україні

З 2026 року в Україні зросте мінімальна зарплата та страховий внесок

17:30, 26 грудня 2025
З 1 січня 2026 року зросте мінімальна зарплата та мінімальний страховий внесок
Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні становитиме 8 647 грн. Відповідні показники закріплені Законом України від 3 грудня 2025 року № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

У зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати змінюються і розміри виплат та внесків, які розраховуються на її основі. Зокрема, з початку 2026 року зросте мінімальний страховий внесок, який визначається у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати.

Таким чином, щоб у 2026 році до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного страхового внеску має становити не менше 1 902,34 грн (22% від 8 647 грн).

У Пенсійному фонді нагадують, що мінімальний страховий внесок — це розрахункова сума, яка визначається як добуток мінімальної заробітної плати та ставки внеску у 22%.

Також зазначається, що громадянам, які раніше уклали договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та планують у 2026 році продовжувати сплату внесків в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, не потрібно укладати нові договори. Дія раніше укладених договорів автоматично продовжена до 31 грудня 2026 року.

зарплата Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

