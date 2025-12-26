С 2026 года в Украине вырастет минимальная зарплата и страховой взнос

С 1 января 2026 года вырастет минимальная зарплата и минимальный страховой взнос

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине составит 8 647 грн. Соответствующие показатели закреплены Законом Украины от 3 декабря 2025 года № 4695-IX «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

В связи с повышением минимальной зарплаты изменяются и размеры выплат и взносов, которые рассчитываются на ее основе. В частности, с начала 2026 года вырастет минимальный страховой взнос, который определяется в размере 22% от минимальной заработной платы.

Таким образом, чтобы в 2026 году в страховой стаж был засчитан один полный месяц, сумма добровольного страхового взноса должна составлять не менее 1 902,34 грн (22% от 8 647 грн).

В Пенсионном фонде напоминают, что минимальный страховой взнос — это расчетная сумма, которая определяется как произведение минимальной заработной платы и ставки взноса в 22%.

Также отмечается, что гражданам, которые ранее заключили договоры о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и планируют в 2026 году продолжать уплату взносов в электронной форме через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, не нужно заключать новые договоры. Действие ранее заключенных договоров автоматически продлено до 31 декабря 2026 года.

