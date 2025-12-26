  1. В Украине

С 2026 года в Украине вырастет минимальная зарплата и страховой взнос

17:30, 26 декабря 2025
С 1 января 2026 года вырастет минимальная зарплата и минимальный страховой взнос
Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине составит 8 647 грн. Соответствующие показатели закреплены Законом Украины от 3 декабря 2025 года № 4695-IX «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

В связи с повышением минимальной зарплаты изменяются и размеры выплат и взносов, которые рассчитываются на ее основе. В частности, с начала 2026 года вырастет минимальный страховой взнос, который определяется в размере 22% от минимальной заработной платы.

Таким образом, чтобы в 2026 году в страховой стаж был засчитан один полный месяц, сумма добровольного страхового взноса должна составлять не менее 1 902,34 грн (22% от 8 647 грн).

В Пенсионном фонде напоминают, что минимальный страховой взнос — это расчетная сумма, которая определяется как произведение минимальной заработной платы и ставки взноса в 22%.

Также отмечается, что гражданам, которые ранее заключили договоры о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и планируют в 2026 году продолжать уплату взносов в электронной форме через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, не нужно заключать новые договоры. Действие ранее заключенных договоров автоматически продлено до 31 декабря 2026 года.

зарплата Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине

