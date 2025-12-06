  1. У світі

У Британії різко зросла кількість скарг на адвокатів: більшість надходить від самопредставників

07:18, 6 грудня 2025
Стрімкий ріст звернень оголює системні проблеми в роботі адвокатів — від сімейних спорів до випадків булінгу та домагань.
У Великій Британії суттєво побільшало скарг на адвокатів — і надходять вони здебільшого від людей, які самі представляють себе в судах. Про це свідчить щорічний звіт Bar Standards Board (BSB) — органу, що контролює професійні стандарти адвокатів.

Самопредставники — уже п’ята частина всіх скаржників

У 2024-2025 роках BSB отримав 387 скарг від учасників процесів, які не мають адвоката, тоді як роком раніше таких звернень було 285, передає Law Gazette.

Це вже 20,8% усіх повідомлень, і значна їх частина стосується сімейних спорів.

Багато звернень — небагато покарань

Загалом регулятор розглянув 1 883 повідомлення про можливі порушення адвокатів.

Завершені розслідування дали такі результати:

  • 16 — завершилися адміністративними санкціями;
  • 20 — відхилено;
  • 20 — відкликано самими заявниками.

Дисциплінарні трибунали розглянули 53 справи:

  • 29 — провину адвокатів підтверджено;
  • 6 — відхилено;
  • 17 — відкликано (більшість стосувалися однієї особи, яку вже позбавили права на практику в іншому процесі).

Булінг і домагання — тривожний сигнал для професії

У 2024-2025 роках зросла й кількість скарг на булінг та сексуальні домагання: 53 повідомлення, тоді як роком раніше — 29. Розпочато 12 розслідувань (проти 10 у попередньому періоді).

BSB визнає, що на орган звучить критика через повільний або недостатньо ефективний розгляд таких справ.

У результаті за рік п’ятьох адвокатів було притягнуто до відповідальності саме за булінг і домагання.

Регулятор обіцяє реформи

Гендиректор BSB Марк Ніл привітав оприлюднення Harman Review — масштабного огляду проблем булінгу та сексуальних домагань у професії, який містить 36 рекомендацій.

Він наголосив: «Ми працюватимемо з юридичною спільнотою, щоб втілити рекомендації. Особливо важливо — пришвидшити розгляд справ щодо сексуальних домагань і забезпечити кращу підтримку свідків, які мають бути впевнені в прозорості й надійності процесу».

Гучні справи змушують оновлювати етичні стандарти

За словами Ніла, підвищена увага до етики адвокатів стала наслідком Post Office inquiry — масштабного розслідування судової помилки, що викликала суспільний резонанс.

«Ми не лише переслідуватимемо адвокатів, причетних до цього провалу правосуддя. Ми також переглядаємо наш кодекс поведінки, аби усунути системні проблеми», — зазначив він.

Що це значить для британської юридичної системи

  • зростає кількість людей, які змушені вести справи без адвоката;
  • збільшується тиск на регулятора через скарги на непрофесійну поведінку;
  • етичні стандарти професії опиняються під пильною увагою суспільства.

Реформи BSB можуть змінити підхід до розгляду скарг, але процес потребуватиме часу і співпраці з юридичною спільнотою.

