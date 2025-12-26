  1. В Україні

У центрі Києва намагалися вбити із пістолету офіцера ГУР

11:30, 26 грудня 2025
СБУ запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони.
У центрі Києва намагалися вбити із пістолету офіцера ГУР
Контррозвідка Служба безпеки України запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони. У результаті багатоетапної спецоперації в Києві було викрито та затримано агента ФСБ, який готував ліквідацію українського військового.

Зловмисника затримали «на гарячому» — у момент, коли він дістав пістолет і прицілився в офіцера ГУР в одному зі столичних закладів. Під час затримання у нього вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси та мобільний телефон із доказами контактів з російською спецслужбою.

За даними слідства, замах на вбивство організував 28-річний громадянин однієї з країн Центральної Азії. Його завербували представники ФСБ за кордоном через Telegram-канали, де він шукав швидкий заробіток. За виконання злочину агенту пообіцяли 50 тисяч доларів США та сприяння у легалізації в одній з країн ЄС.

Після прибуття в Україну під виглядом туриста підозрюваний певний час перебував у Первомайську Миколаївської області, де придбав кілька смартфонів і SIM-карт, які регулярно змінював для конспіративного зв’язку з кураторами. Згодом він прибув до Києва, отримав від ФСБ дані про потенційну «ціль», її можливі локації та координати схрону зі зброєю.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за замах на умисне вбивство, пособництво державі-агресору та незаконне поводження зі зброєю.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

