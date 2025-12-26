  1. В Украине

В центре Киева пытались застрелить из пистолета офицера ГУР

11:30, 26 декабря 2025
СБУ предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны.
В центре Киева пытались застрелить из пистолета офицера ГУР
Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны. В результате многоэтапной спецоперации в Киеве был разоблачен и задержан агент ФСБ, который готовил ликвидацию украинского военнослужащего.

Злоумышленника задержали «на горячем» — в момент, когда он достал пистолет и прицелился в офицера ГУР в одном из столичных заведений. Во время задержания у него изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и мобильный телефон с доказательствами контактов с российской спецслужбой.

По данным следствия, покушение на убийство организовал 28-летний гражданин одной из стран Центральной Азии. Его завербовали представители ФСБ за границей через Telegram-каналы, где он искал быстрый заработок. За совершение преступления агенту пообещали 50 тысяч долларов США и содействие в легализации в одной из стран ЕС.

После прибытия в Украину под видом туриста подозреваемый некоторое время находился в Первомайске Николаевской области, где приобрел несколько смартфонов и SIM-карт, которые регулярно менял для конспиративной связи с кураторами. Позже он прибыл в Киев, получил от ФСБ данные о потенциальной «цели», ее возможные локации и координаты тайника с оружием.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за покушение на умышленное убийство, пособничество государству-агрессору и незаконное обращение с оружием.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

