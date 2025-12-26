В центре Киева пытались застрелить из пистолета офицера ГУР

СБУ предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны.

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны. В результате многоэтапной спецоперации в Киеве был разоблачен и задержан агент ФСБ, который готовил ликвидацию украинского военнослужащего.

Злоумышленника задержали «на горячем» — в момент, когда он достал пистолет и прицелился в офицера ГУР в одном из столичных заведений. Во время задержания у него изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и мобильный телефон с доказательствами контактов с российской спецслужбой.

По данным следствия, покушение на убийство организовал 28-летний гражданин одной из стран Центральной Азии. Его завербовали представители ФСБ за границей через Telegram-каналы, где он искал быстрый заработок. За совершение преступления агенту пообещали 50 тысяч долларов США и содействие в легализации в одной из стран ЕС.

После прибытия в Украину под видом туриста подозреваемый некоторое время находился в Первомайске Николаевской области, где приобрел несколько смартфонов и SIM-карт, которые регулярно менял для конспиративной связи с кураторами. Позже он прибыл в Киев, получил от ФСБ данные о потенциальной «цели», ее возможные локации и координаты тайника с оружием.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за покушение на умышленное убийство, пособничество государству-агрессору и незаконное обращение с оружием.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

