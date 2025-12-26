Звільнені з російського полону цивільні отримуватимуть одноразову допомогу 50 тисяч гривень

Юлія Свириденко повідомила, що постраждалі можуть подати заявку до Міністерства розвитку громад і територій із довідкою від Центру пошуку полонених.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що українці, яких Росія незаконно позбавила свободи, отримуватимуть разову державну допомогу у розмірі 50 000 грн. Подати заявку можна до Міністерства розвитку громад та територій України, додавши довідку від Обʼєднаного Центру з координації пошуку та звільнення військовополонених та незаконно позбавлених волі осіб.

За словами прем’єрки, цивільні, які повернулися на територію України самостійно, повинні також надати підтвердження свого статусу потерпілого у кримінальному провадженні, яке видають правоохоронні органи.

Крім фінансової допомоги, звільнені з російського полону отримують базові речі першої необхідності: продукти харчування, засоби гігієни, сезонний одяг та взуття, а також безоплатну правничу, медичну та соціальну підтримку.

Додатково, ті, кому Комісія підтвердила факт позбавлення свободи через збройну агресію Росії, а також члени їхніх сімей, мають право на одноразову виплату 100 000 грн після звільнення та щорічну допомогу у такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні.

«Станом на сьогодні вже здійснено майже 12 тисяч таких виплат на загальну суму близько 1,2 млрд гривень, з яких 359 млн грн — одноразова допомога після звільнення, та 818,7 млн грн — щорічна допомога», – додала Свириденко.

