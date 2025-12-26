Освобожденные из российского плена гражданские лица получат единовременную помощь в размере 50 тысяч гривен

Юлия Свириденко сообщила, что пострадавшие могут подать заявку в Министерство развития общин и территорий с справкой от Центра поиска пленных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что украинцы, которых Россия незаконно лишила свободы, будут получать разовую государственную помощь в размере 50 000 грн. Подать заявку можно в Министерство развития общин и территорий Украины, приложив справку от Объединенного Центра по координации поиска и освобождения военнопленных и незаконно лишенных свободы лиц.

По словам премьер-министра, гражданские лица, которые вернулись на территорию Украины самостоятельно, должны также предоставить подтверждение своего статуса потерпевшего в уголовном производстве, которое выдают правоохранительные органы.

Кроме финансовой помощи, освобожденные из российского плена получают базовые вещи первой необходимости: продукты питания, средства гигиены, сезонную одежду и обувь, а также бесплатную юридическую, медицинскую и социальную поддержку.

Дополнительно, те, кому Комиссия подтвердила факт лишения свободы из-за вооруженной агрессии России, а также члены их семей, имеют право на единовременную выплату 100 000 грн после освобождения и ежегодную помощь в таком же размере за каждый год пребывания в плену.

«На сегодняшний день уже осуществлено почти 12 тысяч таких выплат на общую сумму около 1,2 млрд гривен, из которых 359 млн грн — единовременное пособие после увольнения, и 818,7 млн грн — ежегодное пособие», — добавила Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.