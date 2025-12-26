Обмеження для публічних службовців на свята: які «подарунки» можуть коштувати посади

На Буковині, наприклад, посадовця оштрафували за подарунок від підлеглого — пляшку горілки та пива.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Отримання подарунків, безоплатне користування майном або знижки на послуги для публічних службовців може мати серйозні наслідки — від штрафу до звільнення з посади та внесення до Реєстру порушників антикорупційного законодавства. Такі обмеження встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Як наголосили у НАЗК, згідно із законодавством, подарунком вважаються не лише гроші чи майно, а й пільги, послуги, переваги та нематеріальні активи. Публічним службовцям заборонено вимагати або отримувати будь-які подарунки від осіб чи організацій, щодо яких вони можуть ухвалювати рішення або вчиняти службові дії, а також від підлеглих — незалежно від вартості подарунка.

Обмеження щодо одержання подарунків для осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, встановлені законом «Про запобігання корупції». При цьому подарунком вважається не лише майно або гроші, а й переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи.

Публічним службовцям заборонено вимагати, просити, одержувати будь-які подарунки для себе чи своїх близьких:

від фізичних чи юридичних осіб, щодо яких службовець може вчиняти дії та ухвалювати рішення;

від підлеглих.

Приклади заборонених подарунків:

будь-що від підлеглих незалежно від суми, виду презенту чи інших обставин (торт, цукерки, квіти тощо);

подарунковий сертифікат від підприємця, чию діяльність контролює службовець;

будівельна фірма оплачує закордонне навчання для сина начальника відділу архітектури міськради (у разі, якщо діяльність фірми залежить від відділу).

До прикладу, у Чернівецькій області визнали винним за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП та наклали штраф на начальника одного з відділів Мамалигівської сільради, який отримав у подарунок від підлеглого пляшку горілки і пляшку пива, а депутат Хмельницької облради отримав у подарунок від місцевого мешканця частину житлового будинку та земельної ділянки загальною вартістю 200 тис. грн. Його притягнули до відповідальності у виді штрафу з конфіскацією отриманого майна.

В інших випадках дозволяється приймати подарунки, які відповідають загальним уявленням про гостинність, але:

допустима вартість такого подарунку — не більше 6056 грн (2 прожиткові мінімуми для працездатних осіб станом на 2025 р.)

сукупна вартість подарунків від однієї людини чи групи людей протягом року — максимум 12 112 грн (4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб станом на 2025 р.).

Приклади заборонених подарунків, вартість яких може перевищувати 6 056 грн:

земельна ділянка;

тривале безоплатне користування автомобілем;

тривале безкоштовне проживання у заміському будинку.

Подарунки будь-якої вартості можна отримувати лише від близьких осіб. Це члени сім’ї та родичі, зокрема двоюрідні брати та сестри, племінники, тесті, свекри. Повний перелік близьких осіб зазначено у ч. 1 ст. 1 закону «Про запобігання корупції».

До членів сім’ї також належать «цивільний» чоловік чи дружина, з якими службовець проживає без офіційного оформлення шлюбу.

Друзі, куми, хрещені, колишні чоловік або дружина не вважаються близькими особами в розумінні Закону, тож на подарунки від таких людей діють обмеження вартості.

Якщо вартість подарунка від близької особи – більше 15 140 грн (5 прожиткових мінімумів), то такий подарунок обов’язково має бути відображений у щорічній декларації. Якщо ж вартість подарунка перевищує 151 400 грн (50 прожиткових мінімумів), то особам, які займають відповідальне, особливо відповідальне становище або обіймають посади з високим рівнем корупційних ризиків, потрібно подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Також публічним службовцям дозволяється отримувати:

загальнодоступні знижки на товари і послуги;

загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси;

відшкодування або покриття витрат на службове відрядження з коштів державного чи місцевого бюджету, організатора заходу або міжнародних організацій;

Порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання подарунків тягне за собою адміністративну відповідальність згідно зі ст. 172-5 КУпАП. За перше порушення встановлено штраф від 1 700 грн до 3 400 грн з конфіскацією подарунка. За повторне вчинення протягом року – штраф від 3 400 грн до 6 800 грн з конфіскацією подарунка та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.