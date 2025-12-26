Ограничения для публичных служащих на праздники: какие «подарки» могут стоить должности

На Буковине, к примеру, чиновника оштрафовали за подарок от подчиненного — бутылку водки и пива.

Получение подарков, бесплатное пользование имуществом или скидки на услуги для публичных служащих может иметь серьезные последствия — от штрафа до увольнения с должности и внесения в Реестр нарушителей антикоррупционного законодательства. Такие ограничения установлены Законом Украины «О предотвращении коррупции». На этом подчеркнули в НАПК.

Согласно законодательству, подарком считаются не только деньги или имущество, но и льготы, услуги, преимущества и нематериальные активы. Публичным служащим запрещено требовать или получать любые подарки от лиц или организаций, в отношении которых они могут принимать решения или совершать служебные действия, а также от подчиненных — независимо от стоимости подарка.

Публичным служащим запрещено требовать, просить, получать любые подарки для себя или своих близких:

от физических или юридических лиц, в отношении которых служащий может совершать действия и принимать решения;

от подчиненных.

Примеры запрещенных подарков:

что-либо от подчиненных независимо от суммы, вида презента или других обстоятельств (торт, конфеты, цветы и т. п.);

подарочный сертификат от предпринимателя, деятельность которого контролирует служащий;

строительная фирма оплачивает зарубежное обучение для сына начальника отдела архитектуры горсовета (если деятельность фирмы зависит от отдела).

К примеру, в Черновицкой области признали виновным по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП и наложили штраф на начальника одного из отделов Мамалыговского сельсовета, который получил в подарок от подчиненного бутылку водки и бутылку пива, а депутат Хмельницкого облсовета получил в подарок от местного жителя часть жилого дома и земельный участок общей стоимостью 200 тыс. грн. Его привлекли к ответственности в виде штрафа с конфискацией полученного имущества.

В других случаях допускается принимать подарки, которые соответствуют общепринятым представлениям о гостеприимстве, но:

допустимая стоимость такого подарка — не более 6 056 грн (2 прожиточных минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 2025 г.);

совокупная стоимость подарков от одного человека или группы лиц в течение года — максимум 12 112 грн (4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 2025 г.).

Примеры запрещенных подарков, стоимость которых может превышать 6 056 грн:

земельный участок;

длительное бесплатное пользование автомобилем;

длительное бесплатное проживание в загородном доме.

Подарки любой стоимости можно получать только от близких лиц. Это члены семьи и родственники, в частности двоюродные братья и сестры, племянники, тесть, свекор. Полный перечень близких лиц указан в ч. 1 ст. 1 закона «О предотвращении коррупции».

К членам семьи также относятся «гражданский» муж или жена, с которыми служащий проживает без официального оформления брака.

Друзья, кумовья, крестные, бывшие муж или жена не считаются близкими лицами в понимании Закона, поэтому на подарки от таких людей распространяются ограничения по стоимости.

Если стоимость подарка от близкого лица превышает 15 140 грн (5 прожиточных минимумов), такой подарок обязательно должен быть отражен в ежегодной декларации. Если же стоимость подарка превышает 151 400 грн (50 прожиточных минимумов), лицам, занимающим ответственное, особо ответственное положение или должности с высоким уровнем коррупционных рисков, необходимо подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Также публичным служащим разрешается получать:

общедоступные скидки на товары и услуги;

общедоступные выигрыши, призы, премии, бонусы;

возмещение или покрытие расходов на служебную командировку за счет средств государственного или местного бюджета, организатора мероприятия или международных организаций.

Нарушение установленных Законом ограничений относительно получения подарков влечет за собой административную ответственность согласно ст. 172-5 КУоАП. За первое нарушение предусмотрен штраф от 1 700 грн до 3 400 грн с конфискацией подарка. За повторное совершение в течение года — штраф от 3 400 грн до 6 800 грн с конфискацией подарка и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

