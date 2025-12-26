Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача: введено Євгенія Острянського

Євгеній Острянський обіймає посаду першого заступника секретаря Рада національної безпеки і оборони України.

Фото: Юлія Овсяннікова

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 987/2025 про зміну персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Відповідно до документа, до складу Ставки введено Євгенія Острянського, який обіймає посаду першого заступника секретаря Рада національної безпеки і оборони України. Зміни внесено на підставі пропозиції РНБО України та відповідно до Закону України «Про оборону України».

Указом частково змінено статтю 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 «Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача».

Документ набирав чинності з 25 грудня 2025 року.

