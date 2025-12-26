  1. В Украине

Президент изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего: введен Евгений Острянский

11:12, 26 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Евгений Острянский занимает должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Президент изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего: введен Евгений Острянский
Фото: Юлия Овсянникова
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 987/2025 об изменении персонального состава Ставки Верховного Главнокомандующего.

Согласно документу, в состав Ставки введен Евгений Острянский, который занимает должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Изменения внесены на основании предложения СНБО Украины и в соответствии с Законом Украины «О обороне Украины».

Указом частично изменена статья 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 «Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего».

Документ вступил в силу с 25 декабря 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

указ Владимир Зеленский СНБО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Цифровой актив под защитой ICANN: Верховный Суд отказал в восстановлении домена из-за нарушения UDRP

КЦС ВС постановил, что реализация прав на веб-ресурс невозможна без соблюдения международных процедур.

Новые требования к сайтам и электронным услугам: в Раде появился альтернативный законопроект о цифровой доступности

Законопроект предусматривает внедрение национального стандарта цифровой доступности, расширяет сферы его применения и устанавливает равные обязательства для государственных органов и частных компаний.

В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]