Президент изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего: введен Евгений Острянский

Евгений Острянский занимает должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Фото: Юлия Овсянникова

Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 987/2025 об изменении персонального состава Ставки Верховного Главнокомандующего.

Согласно документу, в состав Ставки введен Евгений Острянский, который занимает должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Изменения внесены на основании предложения СНБО Украины и в соответствии с Законом Украины «О обороне Украины».

Указом частично изменена статья 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 «Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего».

Документ вступил в силу с 25 декабря 2025 года.

