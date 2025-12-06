В Великобритании резко выросло количество жалоб на адвокатов: большинство поступает от самопредставителей

Стремительный рост обращений обнажает системные проблемы в работе адвокатов — от семейных споров до случаев буллинга и домогательств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании существенно увеличилось количество жалоб на адвокатов — и поступают они преимущественно от людей, которые сами представляют себя в судах. Об этом свидетельствует ежегодный отчет Bar Standards Board (BSB) — органа, контролирующего профессиональные стандарты адвокатов.

Самопредставители — уже пятая часть всех жалобщиков

В 2024–2025 годах BSB получил 387 жалоб от участников процессов, не имеющих адвоката, тогда как годом ранее таких обращений было 285, передает Law Gazette.

Это уже 20,8% всех сообщений, и значительная их часть касается семейных споров.

Много обращений — немного наказаний

В целом регулятор рассмотрел 1 883 сообщения о возможных нарушениях адвокатов.

Завершенные расследования дали такие результаты:

16 — завершились административными санкциями;

20 — отклонено;

20 — отозвано самими заявителями.

Дисциплинарные трибуналы рассмотрели 53 дела:

29 — виновность адвокатов подтверждена;

6 — отклонено;

17 — отозвано (большинство касались одного лица, которого уже лишили права на практику в другом процессе).

Буллинг и домогательства — тревожный сигнал для профессии

В 2024–2025 годах выросло и количество жалоб на буллинг и сексуальные домогательства: 53 сообщения, тогда как годом ранее — 29. Начато 12 расследований (против 10 в предыдущем периоде).

BSB признает, что в адрес органа звучит критика из-за медленного или недостаточно эффективного рассмотрения таких дел.

В результате за год пятеро адвокатов были привлечены к ответственности именно за буллинг и домогательства.

Регулятор обещает реформы

Гендиректор BSB Марк Нил приветствовал опубликование Harman Review — масштабного обзора проблем буллинга и сексуальных домогательств в профессии, содержащего 36 рекомендаций.

Он подчеркнул: «Мы будем работать с юридическим сообществом, чтобы воплотить рекомендации. Особенно важно — ускорить рассмотрение дел о сексуальных домогательствах и обеспечить лучшую поддержку свидетелей, которые должны быть уверены в прозрачности и надежности процесса».

Громкие дела заставляют обновлять этические стандарты

По словам Нила, повышенное внимание к этике адвокатов стало следствием Post Office inquiry — масштабного расследования судебной ошибки, вызвавшей общественный резонанс.

«Мы не только будем преследовать адвокатов, причастных к этому провалу правосудия. Мы также пересматриваем наш кодекс поведения, чтобы устранить системные проблемы», — отметил он.

Что это значит для британской юридической системы

растет количество людей, которые вынуждены вести дела без адвоката;

увеличивается давление на регулятор из-за жалоб на непрофессиональное поведение;

этические стандарты профессии оказываются под пристальным вниманием общества.

Реформы BSB могут изменить подход к рассмотрению жалоб, но процесс потребует времени и сотрудничества с юридическим сообществом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.