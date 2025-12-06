6 грудня — День Збройних сил України: добірка найщиріших привітань для військових

У День ЗСУ 6 грудня ми зібрали найкращі привітання для військових, щоб кожен міг подякувати захисникам і висловити слова підтримки.

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил — державне свято, започатковане Верховною Радою у 1993 році.

Дату обрано невипадково: саме цього дня у 1991 році було ухвалено Закон «Про Збройні Сили України», який став фундаментом формування незалежної української армії.

День Збройних сил України — це нагадування про силу та єдність нації, про тих, хто стоїть на передовій, і про обов’язок кожного — підтримувати свою армію.

У цей день варто привітати всіх військовослужбовців та ветеранів, висловити їм вдячність і підтримку.

«Судово-юридична газета» підготувала добірку привітань, якими можна поділитися з рідними, друзями та знайомими захисниками.

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м Грудня, синку милий!

***

Борониш ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни…

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.

***

Ви – наш щит, надія, сила,

Захист спокою й тепла.

В День Збройних сил хай буде щаслива

Україна ваша й сім’я!

***

Борониш, татусю, ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся, тату!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни...

Вітаю із Днем Збройних сил України!

***

Вітаємо вас зі святом, пов'язаним із гордістю та мужністю - Днем Збройних Сил України! Сьогодні ми не тільки славимо професіоналізм та самовідданість наших захисників, але й висловлюємо подяку кожному захиснику та захисниці. Нехай Господь оберігає вас. Слава ЗСУ! Слава Україні!

***

Вітаємо ЗСУ з професійним днем. Дякую вам за служіння, сміливість та готовність захищати свою Батьківщину. З глибокою повагою та гордістю ми відзначаємо цей день, бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя та безпечного добра нашої улюбленої України! І, звичайно, бажаємо якнайшвидшої перемоги України, адже добро сильніше за зло.

***

Дорогі захисники! Вітаю з вашим святом – Днем Збройних сил України! Дякуємо за спокійний сон і захищені кордони. Нехай кожен день дарує вам щастя, а ваша служба буде під мирним небом!

***

З Днем Збройних сил України! Ви – наші герої, які стоять на варті свободи та незалежності. Бажаю здоров’я, міцності духу та віри в краще майбутнє. Хай Господь оберігає вас і ваших близьких!

***

Сердечно вітаю з Днем Збройних сил! Ви – щит нашої держави, її гордість і надія. Нехай кожен ваш день буде сповнений теплом, любов’ю близьких і вірою в майбутнє. Дякуємо за вашу службу!

