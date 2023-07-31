Должен ли пациент платить за компьютерную томографию – что говорят в Минздраве

Сделать КТ бесплатно можно по направлению семейного или лечащего врача.

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Проведение пациентам компьютерной томографии оплачивает государство. Это исследование, как и консультации врачей, медицинское сопровождение, проведение операций и т.д. в медучреждениях, имеющих договор с Национальной службой здоровья Украины, является безвозмездным для пациента. На этом подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

Стоимость предоставленных медицинских услуг больницам из государственного бюджета компенсируется по Программе медицинских гарантий.

Как сделать компьютерную томографию бесплатно

Сделать КТ бесплатно можно по направлению семейного или лечащего врача. Если врач видит необходимость, он выпишет направление на такое исследование. Если по результатам проведенного КТ врач увидит необходимость провести компьютерную томографию в другой зоне тела, такое исследование также должно быть безвозмездным для пациента.

Сделать компьютерную томографию можно в заведениях, подписавших договор с НСЗУ на амбулаторную помощь, имеющих необходимое оборудование и возможности для проведения обследования.

Как найти больницу для бесплатного проведения компьютерной томографии

Узнать адрес и контакты ближайшей больницы, где можно безвозмездно сделать КТ, вы можете у оператора контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

«Требование платы за проведение КТ является нарушением прав пациента. В таком случае нужно подать жалобу», - подчеркнули в Минздраве.

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