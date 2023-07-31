В Киеве предприниматель «заработал» 7 млн гривен на закупке компьютеров для ВСУ

Предприниматель продал компьютеры для ВСУ, а сверху запросил плату за операционную систему, которую якобы покупал отдельно.

В Киеве частному предпринимателю сообщено о подозрении в завладении почти 7 млн гривен бюджетных средств, – сообщает пресс-служба ГБР.

Предприниматель заключил соглашение с воинской частью о поставке 1500 компьютеров и комплектующих к ним. А за дополнительную плату он продал операционную систему к компьютерам, которая на самом деле уже шла комплектом от самого производителя.

Делец заверил военных, что операционную систему к компьютерам покупал отдельно и для «доказательства» предоставил фиктивное соглашение, которое он подделал.

Так, фигурант обманул представителей воинской части и заставил их потратить дополнительные 7 млн грн из государственного бюджета.

Теперь за «нехитрую» схему мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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