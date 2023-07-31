Аграрии Харьковской области могут подать заявку на разминирование земель: как воспользоваться услугой

Минагрополитики объявляет о помощи в разминировании земель сельскохозяйственного назначения в Харьковской области. Зарегистрироваться фермеры могут через Государственный аграрный реестр до 15 августа.
Соответствующую программу реализует Минагрополитики совместно с международными партнерами. В ее рамках будут определены фермеры, земли которых получат поддержку по разминированию, насколько это возможно, а также другую помощь для восстановления с/х производства.
Фермеры из Богодуховской, Изюмской, Купянской, Харьковской и Чугуевской громад Харьковщины должны иметь в собственности или арендовать земельные участки общей площадью до 300 га. Среди других критериев приоритетности:
- высокий процент необрабатываемых земель как следствие войны;
- высокий процент разбомбленных земельных участков;
- высокий процент загрязнения зон;
- уменьшенное количество работников вследствие войны;
- почвы общегосударственного значения;
- соединение участков с дренажным бассейном, выщелачивание почвы.
Кроме того, фермеры должны будут предоставить кадастровые данные пахотных земельных участков, которые считаются опасными. Предоставленная информация будет дополнительно подтверждена механизмом по сравнению со спутниковыми снимками, а также все зарегистрированные фермеры пройдут дополнительную верификацию, которое поможет ФАО и ВПП направить необходимую поддержку.
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