Аграрии Харьковской области могут подать заявку на разминирование земель: как воспользоваться услугой

Минагрополитики совместно с международными партнерами реализует программу помощи в разминировании.

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Минагрополитики объявляет о помощи в разминировании земель сельскохозяйственного назначения в Харьковской области. Зарегистрироваться фермеры могут через Государственный аграрный реестр до 15 августа.

Соответствующую программу реализует Минагрополитики совместно с международными партнерами. В ее рамках будут определены фермеры, земли которых получат поддержку по разминированию, насколько это возможно, а также другую помощь для восстановления с/х производства.

Фермеры из Богодуховской, Изюмской, Купянской, Харьковской и Чугуевской громад Харьковщины должны иметь в собственности или арендовать земельные участки общей площадью до 300 га. Среди других критериев приоритетности:

высокий процент необрабатываемых земель как следствие войны;

высокий процент разбомбленных земельных участков;

высокий процент загрязнения зон;

уменьшенное количество работников вследствие войны;

почвы общегосударственного значения;

соединение участков с дренажным бассейном, выщелачивание почвы.

Кроме того, фермеры должны будут предоставить кадастровые данные пахотных земельных участков, которые считаются опасными. Предоставленная информация будет дополнительно подтверждена механизмом по сравнению со спутниковыми снимками, а также все зарегистрированные фермеры пройдут дополнительную верификацию, которое поможет ФАО и ВПП направить необходимую поддержку.

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