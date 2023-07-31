Вища рада правосуддя відтермінувала відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області

ВРП ухвалила рішення відтермінувати початок відновлення роботи суду до 1 вересня.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення відтермінувати початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області до 1 вересня 2023 року. Голова Херсонського апеляційного суду та ТУ ДСА України в області висловили прохання відтермінувати початок відновлення роботи вказаного суду у зв’язку з відсутністю належних умов для його роботи.

Херсонський міський суд Херсонської області продовжить розгляд справ, які надійшли на розгляд цього суду до 31 серпня включно.

«У поданні Голови Верховного Суду, що надійшло на адресу ВРП, зазначено, що голова Херсонського апеляційного суду та Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області висловили прохання відтермінувати початок відновлення роботи вказаного суду у зв’язку з відсутністю належних умов для його роботи», - поянили у Вищій раді правосуддя.

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