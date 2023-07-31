Чехія заморозила активи російського мільярдера Володимира Євтушенка

Влада Чехії заблокувала рахунки і заарештувала майно російського олігарха-мільярдера Володимира Євтушенка.

Джерело фото: Focus.ua

Управління фінансового аналізу Чехії заблокувало банківські рахунки і заморозило значні активи російського олігарха Володимира Євтушенка. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Гарний приклад від Чехії, яка почала застосовувати санкції проти російського олігарха Володимира Євтушенка, який має значні активи в країні. Державна адміністрація заблокувала його рахунки та арештувала активи на 100 мільйонів чеських крон», – сказав керівник Офісу Президента.

Євтушенко має зв'язки з президентом рф владіміром путіним і на сьогодні є найбільш відомим російським бізнесменом.

Як повідомляє Радіо Прага, олігарх-мільярдер володіє нерухомістю в місті Карлові Вари вартістю понад 500 млн чеських крон (майже 20 млн євро), а минулого місяця його було внесено до санкційного списку Чехії.

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