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Депутат пояснив, чому важливе впровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад

15:42, 31 липня 2023
Як пояснив парламентарій, в одній і тій самій структурі, наприклад, на рівні уряду в різних міністерствах, люди на однакових посадах можуть отримувати зарплати, які різняться у 2-4 рази.
Депутат пояснив, чому важливе впровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад
Зображення: freepik.com
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Ухвалений за основу законопроєкт №8222 пропонує впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Як заявив народний депутат Віталій Безгін, цей документ є не лише вимогою європейських партнерів, а й вимогою здорового глузду.

«Ми розуміємо, що без забезпечення державних службовців та забезпечення армії неможливо розвивати інституції. Річ у тім, що зараз в Україні склалася така ситуація, що в одній і тій самій структурі, скажімо, на рівні уряду в різних міністерствах, люди на однакових посадах можуть отримувати зарплати, які різняться у 2-4 рази. Таке можливе, оскільки класифікатора посад у нас немає. І проголосований законопроєкт стандартизує це», - пояснив парламентарій.

За його словами, документ також приводить у відповідність зарплати держслужбовців та приватного сектора. І такий перегляд здійснюватиметься широко.

«Ми розуміємо, що це може бентежити суспільство, бо так сталося, що в поодиноких випадках через зловживання чиновників суспільство робить загальні висновки. Але ми просили б звернути увагу, що це тисячі бюрократів, які забезпечують життєдіяльність кожного з нас. І коли зараз деякі з наших громадян, перебуваючи за кордоном, стикаються з європейською бюрократією, то розуміють наскільки привітніше та комфортніше все в Україні. І це завдяки цим держслужбовцям», - наголосив політик.

Також ми писали, що голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина прокоментувала схвалену 28 липня Верховною Радою в першому читанні реформу оплати державних службовців.

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