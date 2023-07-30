Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Виконавець не повинен чекати повідомлення банку, а за наявною у нього інформацією про цільове призначення грошових коштів, зобов’язаний зняти арешт з рахунку, - ВС

Заявниця оскаржила до суду дії приватного виконавця, який не зняв арешт з банківського рахунку, на який перераховувалися пенсійні виплати на утримання дитини.

Кандидатам до Конституційного Суду не будуть пояснювати, чому їх визнали недоброчесними чи некомпетентними, якщо вони самі про це не попросять

Дорадча група експертів зможе відсіяти кандидатів до КСУ на етапі перевірки доброчесності та знань.

Прокурора запідозрили у керуванні автомобілем напідпитку, однак колеги врятували його від великих проблем

25 прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури написали колективне звернення на підтримку колеги.

Отримавши рішення ЄСПЛ на свою користь, обвинувачений попросив ВП ВС переглянути продовження тримання під вартою: що вирішила Велика Палата

Європейський суд з прав людини у рішенні від 22 червня 2023 року констатував порушення Конвенції щодо обвинуваченого, і він звернувся до Великої Палати Верховного Суду із заявою про перегляд ухвали щодо продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Верховний Суд зробив висновок щодо часових меж подання заяви про стягнення витрат на правову допомогу

У суду не виникне підстав для розподілу витрат на правову допомогу шляхом ухвалення додаткового судового рішення відповідно до статті 252 КАСУ, коли заява про розподіл цих витрат, як і докази, які ці витрати підтверджують, будуть подані суду вже після того, як цей суд розгляне справу й ухвалить відповідне рішення, - позиція Верховного Суду.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Наталія Алюшина про схвалення реформи оплати праці чиновників: Це запит суспільства та корпусу державних службовців

09:59, 30 липня 2023
Раніше у Верховній Раді заявляли про те, що на реалізацію реформи оплати праці чиновників може не вистачити коштів, однак на прийнятті законопроекту 8222 наполягають міжнародні партнери – українські депутати сподіваються, що ці партнери допоможуть з фінансуванням.
Наталія Алюшина про схвалення реформи оплати праці чиновників: Це запит суспільства та корпусу державних службовців
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина прокоментувала схвалену 28 липня Верховною Радою в першому читанні реформу оплати державних службовців.

Нагадаємо, прийнятим за основу законопроектом 8222 пропонується, серед іншого, внести зміни до статті 50 Закону «Про державну службу» та встановити, що розмір місячної премії державного службовця не може перевищувати 30%, а квартальної 90% розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця або кварталу, за який виплачується премія.

Відповідно левовою часткою того, що отримуватиме держслужбовець (70%) «на руки», буде його посадовий оклад разом з передбаченими законодавством надбавками.

Також документом передбачається зменшення розміру надбавок для держслужбовців. Під час засідання профільного Комітету пропонувалося підвищити розмір мінімального посадового окладу держслужбовців, однак наразі цю норму не включено до проекту.

«Законопроект №8222 підтримано Верховною Радою в першому читанні. Після років роботи та адвокації реформи системи оплати праці, спроб, інколи спротиву, нерозуміння – приємне усвідомлення, що ми на правильному шляху і маємо підтримку. Ця реформа про справедливість, системність та відкритість. Це запит суспільства та корпусу державних службовців. Це наш євроінтеграційний шлях.

Звісно, попереду нас ще чекає не одна дискусія та робота на площадці профільного комітету.

Проте зараз я хочу просто порадіти цій події. Ті, хто так довго як і я бився, здавалося б інколи над нездійсненим завданням – добре зрозуміють мій стан. Мої емоції в момент голосування – на фото. Це не перший наш законопроект, на прийняття якого я очікувала в залі. Разом з тим, саме він змусив затамувати подих та викликав сльози після голосування.

Дякую усім причетним! Тим, хто разом з нами пройшов шлях від ідеї до голосування в першому читанні», - зазначила Наталія Алюшина.

В свою чергу, перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко підкреслив, що «ми наближаємося до гідних та рівних умов оплати праці, що підвищить імідж держслужби та її ефективність».

Нагадаємо, раніше голова НАДС зауважила, що «на держслужбі потрібні молоді фахівці, державі потрібне кадрове омолодження».

Разом з тим, як писала «Судово-юридична газета», раніше Олександр Корнієнко заявив, що на реалізацію проекту може не вистачити коштів.

«У нас є обов’язок проголосувати законопроект хоча б у першому читанні. Далі можуть бути дискусії у парламенті. До того ж, стан бюджету України дає не надто великих сподівань на реалізацію положень законопроекту», - розповідав в лютому 2023 року перший заступник голови ВРУ.

Однак, як пояснив член Комітету Віталій Безгін, цей законопроект є умовою для програми підтримки України з боку ЄС на 2024-2027. Раніше Єврокомісія оприлюднила й перелік сфер, що є пріоритетними для реформування.

«В цьому переліку public administration reform (реформа державного управління) стоїть навіть перед судочинством та антикорупцією», зазначив він.

Цьому передувала й зустріч представників українського парламенту, і тому числі Безгіна та Корнієнка з представниками делегації ЄС у квітні цього року.

Так, тоді велику частину обговорення присвятили реформуванню оплати праці державних службовців та законопроекту №8222. «Законопроект складний і в нього є два вороги: політичний популізм та брак фінансових ресурсів в державі. Ми звернули увагу західних колег на хорватський досвід, де відповідне реформування відбувалося за міжнародної фінансової підтримки», - зазначив тоді Віталій Безгін.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Фото: фейсбук Наталії Алюшиної, 28.07.2023

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду