Атака безпілотників по Москві: потужні вибухи пролунали на території комплексу «Москва-Сіті», фото і відео

У вежі «Москва-сіті» розташовані одночасно 3 міністерства рф: Мінекономрозвитку, Мінпромторг і Мінкомзв'язку.

В ніч проти суботи, 30 липня, у Москві, а також у Підмосков'ї пролунали вибухи. Інциденти пов'язують із нібито атакою безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ.

Стверджується, що вибухи, зокрема, сталися біля комплексу «Москва-Сіті» через попадання в об'єкт дрона.

Невідомий БПЛА врізався в районі 6-7 поверху будівлі. Додають, що один дрон із дронів потрапив у кут «міністерської вежі» Москва-Сіті (Мінпромторг, Мінзв'язку, Мінекономрозвитку) і вибухнув на 10-му поверсі.

Вибуховою хвилею з офісу «Москви-Сіті» винесло документацію Міністерства цифрового розвитку, яке знаходиться у комплексі IQ-квартал.

Також у мережі публікують фото та відео з місць події.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.