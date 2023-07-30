Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Денис Маслов вважає, що загроза отримати 15 років позбавлення волі може зарадити боротьбі з корупцією в судовій владі

Голова Комітету Денис Маслов дотримується думки, що за рахунок підвищення верхньої межі санкції за корупцію і введення до Кримінального кодексу окремого розділу можна її побороти.

Для чиновників спростять декларування об’єктів нерухомості, зарплати та валютних рахунків за кордоном

Суддям, депутатам, держслужбовцям не треба буде подавати дані стосовно суттєвих змін у майновому стані, якщо йдеться про їх офіційну винагороду/зарплату, яка перевищує 134 200 грн.

Кабмін пропонує визначити обсяги фінансування на цифровізацію судів, Вищої ради правосуддя та побудову ЄСІТС

Загалом на заходи з цифровізації системи правосуддя, на думку Мінцифри, у 2023 році вистачить 315 млн грн.

Верховна Рада ухвалить закон про негайне відновлення розгляду скарг на суддів, але негайно їх розгляд не відновиться

Негайне відновлення розгляду скарг на суддів прив’яжуть до прийняття Радою іншого закону, але коли саме його приймуть – поки невідомо.

НАЗК обмежать у праві надавати роз'яснення з усіх питань

НАЗК буде надавати роз'яснення лише з питань подарунків і конфлікту інтересів за зверненням чиновників і посадовців.

  1. У світі

Атака безпілотників по Москві: потужні вибухи пролунали на території комплексу «Москва-Сіті», фото і відео

08:06, 30 липня 2023
У вежі «Москва-сіті» розташовані одночасно 3 міністерства рф: Мінекономрозвитку, Мінпромторг і Мінкомзв'язку.
Атака безпілотників по Москві: потужні вибухи пролунали на території комплексу «Москва-Сіті», фото і відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В ніч проти суботи, 30 липня, у Москві, а також у Підмосков'ї пролунали вибухи. Інциденти пов'язують із нібито атакою безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ.

Стверджується, що вибухи, зокрема, сталися біля комплексу «Москва-Сіті» через попадання в об'єкт дрона.

Невідомий БПЛА врізався в районі 6-7 поверху будівлі. Додають, що один дрон із дронів потрапив у кут «міністерської вежі» Москва-Сіті (Мінпромторг, Мінзв'язку, Мінекономрозвитку) і вибухнув на 10-му поверсі.

Вибуховою хвилею з офісу «Москви-Сіті» винесло документацію Міністерства цифрового розвитку, яке знаходиться у комплексі IQ-квартал.

Також у мережі публікують фото та відео з місць події.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду