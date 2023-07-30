Директор київського інвестфонду поліном убив свого товариша — ексдиректора банку

Під час раптово виниклого конфлікту зловмисник схопив поліно і забив ним товариша до смерті.

Директор одного з інвестиційних фондів отримав підозру в тому, що він вбив свого знайомого банкіра, а згодом спалив його тіло. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Зазначається, що 28 липня поліцейські затримали причетного до вбивства у його заміському будинку. Поліція провела низку санкціонованих обшуків і зібрала переконливу доказову базу, що свідчить про причетність фігуранта до скоєння вбивства.

За даними поліції, в ніч з 12 на 13 липня у заміському будинку він розпивав алкоголь разом зі своїм товаришем, колишнім банкіром. Підозрюваний – директор інвестиційного фонду зі статутним капіталом понад 500 мільйонів гривень. Під час раптово виниклого конфлікту зловмисник схопив поліно і забив ним товариша до смерті.

Далі зловмисник вирішив приховати сліди злочину. Вранці він поїхав у гіпермаркет, де купив горючі речовини, хімічні засоби тощо. 14 липня затриманий за кермом власного позашляховика вирушив на Чернігівщину. Оперативники з’ясували, що його батько родом із невеликого села Нічогівка, тож підозрюваний добре знав місцевість. Він привіз тіло товариша до місцевого кладовища та спалив його. Після чого повернувся додому.

Зловмисника затримали у порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

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