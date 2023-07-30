Директор киевского инвестфонда полином убил своего товарища — экс-директора банка

Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник схватил полено и забил товарища до смерти.

Директор одного из инвестиционных фондов получил подозрение в том, что он убил своего знакомого банкира, а затем сжег его тело. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Отмечается, что 28 июля полицейские задержали причастного к убийству в его загородном доме. Полиция провела ряд санкционированных обысков и собрала убедительную доказательную базу, свидетельствующую о причастности фигуранта к совершению убийства.

По данным полиции, в ночь с 12 на 13 июля в загородном доме он распивал алкоголь вместе со своим товарищем, бывшим банкиром. Подозреваемый – директор инвестиционного фонда с уставным капиталом более 500 миллионов гривен. Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник схватил полено и забил товарища до смерти.

Далее злоумышленник решил скрыть следы преступления. Утром он отправился в гипермаркет, где купил горючие вещества, химические средства и т.д. 14 июля задержанный за рулем собственного внедорожника отправился на Черниговщину. Оперативники выяснили, что его отец родом из небольшого села Ничогивка, поэтому подозреваемый хорошо знал местность. Он привез тело товарища в местное кладбище и сжег его. После чего вернулся домой.

Злоумышленник был задержан в порядке статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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