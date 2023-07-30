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  1. В мире

Атака беспилотников по Москве: мощные взрывы прогремели на территории комплекса «Москва-Сити», фото и видео

08:06, 30 июля 2023
В башне «Москва-сити» расположены одновременно 3 министерства рф: Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи.
Атака беспилотников по Москве: мощные взрывы прогремели на территории комплекса «Москва-Сити», фото и видео
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В ночь на субботу, 30 июля, в Москве, а также в Подмосковье раздались взрывы. Инциденты связывают с якобы атакой беспилотников. Об этом сообщают росСМИ.

Утверждается, что взрывы, в частности, произошли у комплекса "Москва-Сити" из-за попадания в объект дрона.

Неизвестный БПЛА врезался в районе 6-7 этажа здания. Добавляют, что один дрон из дронов попал в угол министерской башни Москва-Сити (Минпромторг, Минсвязи, Минэкономразвития) и взорвался на 10-м этаже.

Взрывной волной из офиса «Москвы-Сити» вынесло документацию Министерства цифрового развития, которое находится в комплексе IQ-квартал.

Также в сети публикуют фото и видео с мест происшествия.

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