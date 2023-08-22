Оплата праці держслужбовців на основі класифікації посад: законопроєкт доопрацюють до другого читання

Комітет Ради вирішив утворити Робочу групу з доопрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування повідомив, що вирішив утворити Робочу групу з доопрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад (№ 8222). Про це йдеться у пресслужбі комітету.

Верховна Рада України 28 липня поточного року прийняла за основу поданий Урядом законопроект № 8222, доручивши Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування доопрацювати його з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести на розгляд у другому читанні.

"Беручи до уваги необхідність комплексного опрацювання запропонованої зміни системи та підходів до регулювання оплати праці у сфері державної служби, Комітет на засіданні 18 серпня 2023 року вирішив утворити Робочу групу з доопрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад (реєстр. № 8222).

Керівником Робочої групи призначено народного депутата України, голову підкомітету з питань державної служби Д.Чорного, заступником керівника Робочої групи - народного депутата України, голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна", - сказано у повідомленні.

До участі в роботі Робочої групи планується залучити (за згодою) народних депутатів України, представників Апарату Верховної Ради, Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, державних органів, науковців, міжнародних та вітчизняних експертів у сфері державного управління.

Раніше ми писали, що депутат пояснив, чому важливе впровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад.

Також ми писали, що голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина прокоментувала схвалену 28 липня Верховною Радою в першому читанні реформу оплати державних службовців.

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