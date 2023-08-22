Обрано голову Радехівського районного суду Львівської області

Суд очолила Орислава Семенишин.

Фото: Радехівський районний суд Львівської області

У Радехівському районному суді Львівської області відбулися збори суддів, на порядок денного яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами голосування головою Радехівського районного суду Львівської області обрано суддю Ориславу Семенишин.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Ананьївського райсуду Одеської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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