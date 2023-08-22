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Передавала окупантам інформацію про розташування військових та блокпостів: на Сумщині затримали місцеву жительку

19:15, 22 серпня 2023
Підозрювана з перших днів війни розпочала співпрацю з представником держави-агресора.
Передавала окупантам інформацію про розташування військових та блокпостів: на Сумщині затримали місцеву жительку
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На Сумщині затримано місцеву жительку, яка передавала окупантам інформацію про місця дислокації військових формувань та блокпостів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури жительці Сумського району повідомлено про підозру у поширенні інформації про розташування українських військових формувань та у виправдовуванні, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 114-2 та ч. 2 ст. 436-2 КК України).

«За даними слідства, підозрювана з перших днів війни розпочала співпрацю з представником держави-агресора. Вона передавала йому детальну інформацію про розташування та переміщення українських військовослужбовців та кількість військової техніки Збройних Сил України, а також розміщення блокпостів та інших військових споруд на території м. Суми та Сумського району.

Жінка систематично інформувала ворога про ситуацію в районі, скидаючи за допомогою одного з месенджерів відповідні повідомлення та відео.

Будучи активною учасницею різноманітних груп у забороненій російській соцмережі, жінка поширювала антиукраїнські пости, вихваляючи агресора», — йдеться у повідомленні.

Наразі за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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