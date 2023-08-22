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Передавала оккупантам информацию о расположении военных и блокпостов: в Сумской области задержали местную жительницу

19:15, 22 августа 2023
Подозреваемая с первых дней войны начала сотрудничество с представителем государства-агрессора.
Передавала оккупантам информацию о расположении военных и блокпостов: в Сумской области задержали местную жительницу
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На Сумщине задержана местная жительница, которая передавала оккупантам информацию о местах дислокации военных формирований и блокпостов. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры жительнице Сумского района сообщено о подозрении в распространении информации о расположении украинских военных формирований и оправдывании, признании правомерной вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 2 ст. 114-2 и ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

«По данным следствия, подозреваемая с первых дней войны начала сотрудничество с представителем государства-агрессора. Она передавала ему подробную информацию о расположении и перемещении украинских военнослужащих и количестве военной техники Вооруженных Сил Украины, а также размещении блокпостов и других военных сооружений на территории Сумы и Сумского района.

Женщина систематически информировала врага о ситуации в районе, сбрасывая с помощью одного из мессенджеров ответные сообщения и видео.

Будучи активным участником различных групп в запрещенной российской соцсети, женщина распространяла антиукраинские посты, восхваляя агрессора», — говорится в сообщении.

По ходатайству следователя и прокурора решением суда подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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