Этический совет обнародует видеозаписи всех собеседований

Кандидаты на должность члена ВСП и члены ВСП смогут прислать обоснованные заявления о публикации собеседований.

На заседании Этического совета 21 августа было принято решение обнародовать записи всех прошлых собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия и членами Высшего совета правосудия. Об этом сообщает пресс-служба Этического совета.

«Этический совет учитывает, что в Украине действует правовой режим военного положения, повышающий требования к субъектам властных полномочий по защите прав и интересов лиц. Вместе с тем, в связи с изменением обстановки, значительным количеством информации о кандидатах, содержащейся в открытых источниках о кандидатах, руководствуясь принципом открытости в своей работе Этический совет принял решение обнародовать на официальном веб-портале «Судебной власти Украины» видеозаписи собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия и членами Высшего совета правосудия, проведенными с 4 мая 2022 г. по 7 апреля 2023 г.», - заявил председатель Этического совета Лев Кишакевич.

По его словам, до 31 августа 2023 г. кандидаты на должность члена ВРП и члены ВРП смогут направить обоснованные заявления о необнародовании собеседований в адрес Этического совета.

«Кандидаты на должность члена Высшего совета правосудия и члены Высшего совета правосудия могут направить Этическому совету до 31 августа 2023 г. обоснованное заявление о наличии оснований, препятствующих обнародованию видеозаписей их собеседований. Такие заявления будут рассмотрены на заседании Этического совета, после чего будет принято соответствующее решение», – конкретизировал Лев Кишакевич.

Также Этический совет принял решение о допуске к собеседованию кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических вузов и научных учреждений.

Всего к этапу собеседований было допущено 13 кандидатов, а именно:

Бернюкова Анатолия Николаевича; Попович Татьяну Григорьевну; Герц Аллу Анатольевну; Квашу Оксану Александровну; Рожнова Олега Викторовича; Теремецкого Владислава Ивановича; Короля Владимира Ивановича; Колбаса Игоря Васильевича; Фелика Василия Ивановича; Назарова Ивана Владимировича; Сызу Наталью Петровну; Давидович Ирину Игоревну; Одерия Алексея Владимировича.

Участие в заседании Этического совета приняли все его шесть членов дистанционно в режиме видеоконференции и поддержали все пункты повестки дня единогласно.

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