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Этический совет обнародует видеозаписи всех собеседований

10:29, 22 августа 2023
Кандидаты на должность члена ВСП и члены ВСП смогут прислать обоснованные заявления о публикации собеседований.
Этический совет обнародует видеозаписи всех собеседований

На заседании Этического совета 21 августа было принято решение обнародовать записи всех прошлых собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия и членами Высшего совета правосудия. Об этом сообщает пресс-служба Этического совета.

«Этический совет учитывает, что в Украине действует правовой режим военного положения, повышающий требования к субъектам властных полномочий по защите прав и интересов лиц. Вместе с тем, в связи с изменением обстановки, значительным количеством информации о кандидатах, содержащейся в открытых источниках о кандидатах, руководствуясь принципом открытости в своей работе Этический совет принял решение обнародовать на официальном веб-портале «Судебной власти Украины» видеозаписи собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия и членами Высшего совета правосудия, проведенными с 4 мая 2022 г. по 7 апреля 2023 г.», - заявил председатель Этического совета Лев Кишакевич.

По его словам, до 31 августа 2023 г. кандидаты на должность члена ВРП и члены ВРП смогут направить обоснованные заявления о необнародовании собеседований в адрес Этического совета.

«Кандидаты на должность члена Высшего совета правосудия и члены Высшего совета правосудия могут направить Этическому совету до 31 августа 2023 г. обоснованное заявление о наличии оснований, препятствующих обнародованию видеозаписей их собеседований. Такие заявления будут рассмотрены на заседании Этического совета, после чего будет принято соответствующее решение», – конкретизировал Лев Кишакевич.

Также Этический совет принял решение о допуске к собеседованию кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических вузов и научных учреждений.

Всего к этапу собеседований было допущено 13 кандидатов, а именно:

  1. Бернюкова Анатолия Николаевича;
  2. Попович Татьяну Григорьевну;
  3. Герц Аллу Анатольевну;
  4. Квашу Оксану Александровну;
  5. Рожнова Олега Викторовича;
  6. Теремецкого Владислава Ивановича;
  7. Короля Владимира Ивановича;
  8. Колбаса Игоря Васильевича;
  9. Фелика Василия Ивановича;
  10. Назарова Ивана Владимировича;
  11. Сызу Наталью Петровну;
  12. Давидович Ирину Игоревну;
  13. Одерия Алексея Владимировича.

Участие в заседании Этического совета приняли все его шесть членов дистанционно в режиме видеоконференции и поддержали все пункты повестки дня единогласно.

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