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Етична рада оприлюднить відеозаписи всіх співбесід

10:29, 22 серпня 2023
Кандидати на посаду члена ВРП та члени ВРП матимуть змогу надіслати обгрунтовані заяви про неоприлюднення співбесід.
Етична рада оприлюднить відеозаписи всіх співбесід

На засіданні Етичної ради 21 серпня було ухвалено рішення оприлюднити записи всіх минулих співбесід з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя та членами Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє пресслужба Етичної ради.

«Етична рада враховує, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, який підвищує вимоги до субʼєктів владних повноважень щодо захисту прав та інтересів осіб. Разом з тим, у звʼязку зі зміною обстановки, значною кількістю інформації про кандидатів, яка міститься у відкритих джерелах про кандидатів, керуючись принципом відкритості у своїй роботі Етична рада ухвалила рішення оприлюднити на офіційному веб-порталі «Судової влади України» відеозаписи співбесід з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя та членами Вищої ради правосуддя, проведеними з 4 травня 2022 р по 7 квітня 2023 р.», - заявив голова Етичної ради Лев Кишакевич.

За його словами, до 31 серпня 2023 р. кандидати на посаду члена ВРП та члени ВРП матимуть змогу надіслати обгрунтовані заяви про неоприлюднення співбесід на адресу Етичної ради.

«Кандидати на посаду члена Вищої ради правосуддя та члени Вищої ради правосуддя можуть надіслати Етичній раді до 31 серпня 2023 р. обґрунтовану заяву про наявність підстав, які перешкоджають оприлюдненню відеозаписів їхніх співбесід. Такі заяви будуть розглянуті на засіданні Етичної ради, після чого буде ухвалене відповідне рішення», - конкретизував Лев Кишакевич.

Також Етична рада ухвалила рішення про допуск до співбесіди кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Всього до етапу співбесід було допущено 13 кандидатів, а саме:

Бернюкова Анатолія Миколайовича;

  1. Попович Тетяну Григорівну;
  2. Герц Аллу Анатоліївну;
  3. Квашу Оксану Олександрівну;
  4. Рожнова Олега Вікторовича;
  5. Теремецького Владислава Івановича;
  6. Короля Володимира Івановича;
  7. Ковбаса Ігоря Васильовича;
  8. Фелика Василя Івановича;
  9. Назарова Івана Володимировича;
  10. Сизу Наталію Петрівну;
  11. Давидович Ірину Ігорівну;
  12. Одерія Олексія Володимировича.

Участь у засіданні Етичної ради взяли усі її шість членів дистанційно у режимі відеоконференції та підтримали всі пункти порядку денного одноголосно.

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