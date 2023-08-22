Етична рада допустила до співбесіди 13 кандидатів на посаду члена ВРП від з’їзду науковців

У понеділок, 21 серпня, Етична рада допустила до етапу співбесіди 13 кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Про це йдеться у пресслужбі Етичної ради.
Кого допустили до співбесід:
1.Бернюкова Анатолія Миколайовича;
2.Попович Тетяну Григорівну;
3.Герц Аллу Анатоліївну;
4.Квашу Оксану Олександрівну;
5.Рожнова Олега Вікторовича;
6.Теремецького Владислава Івановича;
7.Короля Володимира Івановича;
8.Ковбаса Ігоря Васильовича;
9.Фелика Василя Івановича;
10.Назарова Івана Володимировича;
11.Сизу Наталію Петрівну;
12.Давидович Ірину Ігорівну;
13.Одерія Олексія Володимировича.
Раніше ми писали, хто претендує на посаду члена Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду науковців – список.
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