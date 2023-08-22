Етична рада допустила до співбесіди 13 кандидатів на посаду члена ВРП від з’їзду науковців

Оприлюднено список допущених осіб до етапу співбесіди на посаду члена ВРП від з’їзду науковців.

У понеділок, 21 серпня, Етична рада допустила до етапу співбесіди 13 кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Про це йдеться у пресслужбі Етичної ради.

Кого допустили до співбесід:

1.Бернюкова Анатолія Миколайовича;

2.Попович Тетяну Григорівну;

3.Герц Аллу Анатоліївну;

4.Квашу Оксану Олександрівну;

5.Рожнова Олега Вікторовича;

6.Теремецького Владислава Івановича;

7.Короля Володимира Івановича;

8.Ковбаса Ігоря Васильовича;

9.Фелика Василя Івановича;

10.Назарова Івана Володимировича;

11.Сизу Наталію Петрівну;

12.Давидович Ірину Ігорівну;

13.Одерія Олексія Володимировича.

Раніше ми писали, хто претендує на посаду члена Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду науковців – список.

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