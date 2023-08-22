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Кабмін послабив контроль цін на соціально значущі товари

10:12, 22 серпня 2023
Державна служба статистики тепер проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не щодня, а щотижня.
Кабмін послабив контроль цін на соціально значущі товари

Кабінет міністрів України знизив періодичність проведення моніторингу споживчих цін на соціально значущі товари. Відповідні зміни були внесені до розпорядження "Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків".

Згідно з оновленим розпорядженням уряду, Державна служба статистики тепер проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не щодня, а щотижня.

Нагадаємо, що скасовано норму про те, що Державна служба з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.

Як повідомлялося, контроль за цінами на соціально значущі товари в Україні відновили навесні 2020 року після введення карантину через спалах COVID-19. Заходи було посилено на початку 2022 року.

У липні Кабінет міністрів продовжив регулювання цін на окремі види продовольчих товарів, проте скоротив список. Було встановлено граничний рівень націнки на рівні 10% на борошно пшеничне вищого гатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, курячі яйця категорії С1, птицю (тушки курячі, чверті тушки курячої), батон та олію соняшникову рафіновану.

З переліку виключили цукор-пісок, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна вищого гатунку борошна), та вершкове масло жирністю 72,5%. 

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