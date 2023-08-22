Кабмін послабив контроль цін на соціально значущі товари

Державна служба статистики тепер проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не щодня, а щотижня.

Кабінет міністрів України знизив періодичність проведення моніторингу споживчих цін на соціально значущі товари. Відповідні зміни були внесені до розпорядження "Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків".

Згідно з оновленим розпорядженням уряду, Державна служба статистики тепер проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не щодня, а щотижня.

Нагадаємо, що скасовано норму про те, що Державна служба з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.

Як повідомлялося, контроль за цінами на соціально значущі товари в Україні відновили навесні 2020 року після введення карантину через спалах COVID-19. Заходи було посилено на початку 2022 року.



У липні Кабінет міністрів продовжив регулювання цін на окремі види продовольчих товарів, проте скоротив список. Було встановлено граничний рівень націнки на рівні 10% на борошно пшеничне вищого гатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, курячі яйця категорії С1, птицю (тушки курячі, чверті тушки курячої), батон та олію соняшникову рафіновану.



З переліку виключили цукор-пісок, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна вищого гатунку борошна), та вершкове масло жирністю 72,5%.

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