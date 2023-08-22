Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Керівництво суду нав’язало судді помічника проти її волі, але суддя відмовилась з ним працювати

Як виявилося, близький родич помічника судді є обвинуваченим в справі, що розглядає суддя.

Верховна Рада ухвалила закон про обчислення строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни

Парламент прийняв зміни до КПК: на думку депутатів, практика засвідчила потребу змін в обчисленні строків досудового розслідування у провадженнях, де жодній особі не повідомлено про підозру.

Дуже часто люди йдуть пішки через мінні поля, щоб не втратити дефіцит броньованої техніки, – Зеленський стосовно контрнаступу на півдні

Володимир Зеленський: «На південному напрямку все дуже щільно заміновано, і люди дуже часто йдуть пішки, щоб не втратити дефіцит броньованої техніки».

Зеленський про посилення мобілізації: Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати

Володимир Зеленський прокоментував посилення мобілізації.

РСУ припинила конкурс на члена Дорадчої групи експертів – буде новий

У Ради суддів буде 30 днів, щоб призначити члена до першого складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у судді Конституційного Суду.

  1. В Україні

Скільки суддів та прокурорів подали декларації за 2021 рік за минулий тиждень

10:50, 22 серпня 2023
Динаміка декларування: за тиждень ще 2,7 тис. посадовців подали щорічні декларації.
Скільки суддів та прокурорів подали декларації за 2021 рік за минулий тиждень
Фото: nazk.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Національне агентство з питань запобігання корупції оновило дані лічильника подання декларацій: за минулий тиждень 935 публічних службовців подали декларації за 2021 рік, 1 785 осіб – за 2022 рік. Про це повідомляє НАЗК.

Всього станом на 21 серпня декларації за 2021 рік подали вже 397,3 тис. посадовців.

Серед них:

  • 45 народних депутатів (без змін за тиждень);
  • п’ять міністрів (без змін);
  • три заступники керівника Офісу Президента (без змін);
  • 35 215 посадовців категорій «А» та «Б» (держслужбовці, які обіймають керівні посади, + 107 за тиждень);
  • 2 531 суддя (+ 17 за тиждень);
  • 9 908 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+ 36 за тиждень);
  • 7 голів ОДА та ОВА (без змін).

Зазначається, що за 2022 рік подали декларації 273,1 тис. осіб. Зокрема, 30 народних депутатів (+1 за тиждень), чотири члени Уряду (+2 за тиждень), три голови ОДА/ОВА (без змін).

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Марина Лук’яненко
    Марина Лук’яненко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду