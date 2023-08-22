Скільки суддів та прокурорів подали декларації за 2021 рік за минулий тиждень

Динаміка декларування: за тиждень ще 2,7 тис. посадовців подали щорічні декларації.

Фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції оновило дані лічильника подання декларацій: за минулий тиждень 935 публічних службовців подали декларації за 2021 рік, 1 785 осіб – за 2022 рік. Про це повідомляє НАЗК.

Всього станом на 21 серпня декларації за 2021 рік подали вже 397,3 тис. посадовців.

Серед них:

45 народних депутатів (без змін за тиждень);

п’ять міністрів (без змін);

три заступники керівника Офісу Президента (без змін);

35 215 посадовців категорій «А» та «Б» (держслужбовці, які обіймають керівні посади, + 107 за тиждень);

2 531 суддя (+ 17 за тиждень);

9 908 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+ 36 за тиждень);

7 голів ОДА та ОВА (без змін).

Зазначається, що за 2022 рік подали декларації 273,1 тис. осіб. Зокрема, 30 народних депутатів (+1 за тиждень), чотири члени Уряду (+2 за тиждень), три голови ОДА/ОВА (без змін).

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