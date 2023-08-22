Сколько судей и прокуроров подали декларации за 2021 год за прошлую неделю

Динамика декларирования: за неделю еще 2,7 тыс. чиновников подали ежегодные декларации.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции обновило данные счетчика подачи деклараций: за прошедшую неделю 935 публичных служащих подали декларации за 2021 год, 1 785 человек – за 2022 год. Об этом сообщает НАПК.

Всего на 21 августа декларации за 2021 год подали уже 397,3 тыс. должностных лиц.

Среди них:

45 народных депутатов (без изменений за неделю);

пять министров (без изменений);

три заместителя руководителя Офиса Президента (без изменений);

35 215 должностных лиц категорий «А» и «Б» (госслужащие, занимающие руководящие должности, + 107 за неделю);

2531 судья (+ 17 за неделю);

9908 прокуроров, следователей, дознавателей (+ 36 за неделю);

7 глав ОГА и ОВА (без изменений).

За 2022 год подали декларации 273,1 тыс. человек. В частности, 30 народных депутатов (+1 за неделю), четыре члена Правительства (+2 за неделю), три председателя ОГА/ОВА (без изменений).

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