Нотариальная палата обратилась к Фонду госимущества с просьбой улучшить работу Единой базы данных об оценке

Также НПУ просит внести изменения в Порядок ее ведения.

Нотариальная палата обратилась в Фонд госимущества с просьбой улучшить работу Единой базы данных об оценке и внести изменения в Порядок ее ведения. Об этом сообщил президент НПУ Владимир Марченко в Фейсбук.

В том числе Модуля электронного определения оценочной стоимости, в частности:

- несоответствие сведений, содержащихся в Единой базе данных об оценке рыночных реалий. Особенно в части оценки объектов, расположенных в отдаленных от крупных городов местностях;

- доработка алгоритмов программного обеспечения с целью предотвращения необъективной оценки;

- автоматической блокировки ввода некорректной информации в систему;

- усовершенствование контроля над надлежащим осуществлением своих обязанностей субъектами оценочной деятельности.

"Также в письме НПУ освещена необходимость внесения изменений в Порядок ведения единой базы данных отчетов об оценке, утвержденный Приказом Фонда государственного имущества Украины 17 мая 2018 г. № 658 в части положений, определяющих порядок действий нотариуса при проверке оценки, противоречат Налоговому кодексу Украины и Закону Украины «О нотариате», а значит, должны быть отменены", - сообщил Марченко.

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