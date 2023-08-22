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Нотаріальна палата звернулася до ФДМУ з проханням покращити роботу Єдиної бази даних про оцінку

09:52, 22 серпня 2023
Також НПУ просить внести зміни до Порядку її ведення.
Нотаріальна палата звернулася до ФДМУ з проханням покращити роботу Єдиної бази даних про оцінку

Нотаріальна палата звернулася до Фонду держмайна з проханням покращити роботу Єдиної бази даних про оцінку та внести зміни до Порядку її ведення. Про це повідомив президент НПУ Володимир Марченко у Фейсбук.

В тому числі Модуля електронного визначення оціночної вартості, зокрема щодо:

- невідповідності відомостей, які містяться в Єдиний базі даних про оцінку ринкових реаліям. Особливо в частині оцінки об’єктів розташованих у віддалених від великих міст місцевостях;

- доопрацювання алгоритмів програмного забезпечення, з метою унеможливлення надання необ’єктивної оцінки;

- автоматичного блокування введення некоректної інформації до системи;

- вдосконалення контролю за належним здійсненням своїх обов’язків суб’єктами оціночної діяльності.

"Також в листі НПУ висвітлено необхідність внесення змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, затверджений Наказом Фонду державного майна України 17 травня 2018 року № 658 в частині положень, що визначають порядок дій нотаріуса при перевірці оцінки, суперечать Податковому кодексу України та Закону України «Про нотаріат», а отже мають бути скасовані", - повідомив Марченко.

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